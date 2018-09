Guillier se desdice y señala que apoyo a Palma Salamanca es solo para esposa e hijos del exfrentista

Luego que mostrara su apoyo a Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el crimen del senador UDI, Jaime Guzmán, el senador Alejandro Guillier retrocedió y explicó que el video era un respaldo a su esposa e hijos.

El ex candidato presidencial dio esa explicación a pesar que en el video señala que “la concesión de asilo a quienes hoy están perseguidos o no reúnen las condiciones para tener acceso a justicia”. Pero este martes se desdijo, y en entrevista con CNN Chile aclaró que “Silvia Brzovic (esposa de Palma Salamanca) no tiene vinculación con el caso, y los dos hijos son absolutamente inocentes de todo lo que se pueda condenar al padre. Por lo tanto, la familia de Ricardo Palma Salamanca reúne las condiciones para un asilo en Francia”.

Pero más allá de eso, el nombre del parlamentario aparece en la lista de personalidades que el Comité Pro Asilo muestra a la hora de hablar de la transversalidad de las figuras que apoyan la causa de Palma Salamanca, cuando se está a la espera de la decisión que adopte la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) francés, que antes del 10 de octubre debe dar un veredicto final respecto a la solicitud de extradición a Chile, consigna La Tercera.

Tanto en Chile como en el extranjero, personas allegadas tanto a Palma Salamanca como a su pareja han realizado una campaña en apoyo a su pareja e hijos. En Chile se han realizado diversas actividades para reunir 50 mil euros que es el costo de la defensa del abogado Jean-Pierre Mignard.

En tanto, en Francia circula una carta a favor del ex frentista que señala que “los verdugos de la junta militar todavía viven o vivieron tranquilamente en Chile, las autoridades políticas chilenas insisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo para combatir al régimen sangriento de Pinochet, y simplemente reclaman que se haga justicia a todos los que durante ese período aguantaron los peores sufrimientos. Se trata de un residuo de la dictadura en el que Francia no puede participar”.

El escrito está firmado por diversas personalidades, entre ellos el cineasta Costa Gavras, y el sociólogo Alan Touraine.