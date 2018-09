Oposición no aprende y sigue dando la nota alta por conmemoración de los 30 años del No

La tensión en las filas de la ex Nueva Mayoría por la celebración de los 30 años del triunfo del No ha ido en crescendo luego de la notificación del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin de que la falange se restará de las conmemoraciones para no coincidir con el Partido Comunista.

El quiebre entre los ex socios de coalición es una señal de cómo la oposición da la nota alta y no es capaz de alinearse en torno a elementos comunes mínimos, como lo son la victoria en el plebiscito sobre la dictadura de Augusto Pinochet y los derechos humanos.

Desde el PC han enfrentado los dichos de la DC, recordando que el partido “fue activo participante de la lucha contra la dictadura y eso incluyó la participación activa en el plebiscito y la defensa de la victoria popular ante lo que era un inminente intento de fraude de parte de la dictadura de Pinochet”.

A juicio de los dirigentes comunistas, “es momento de unidad y convergencia, no de exclusiones”, sin embargo desde la cúpula de la Falange no hay señales de dar el brazo a torcer.

“Uno escucha al PC decir que ellos reivindicaban la lucha armada y que la transición fue una negociación con la derecha –lo dijo uno de sus representantes y nadie lo desmintió- yo creo que no tiene sentido hoy organizar algo”, dijo ayer Chahin.

Churchill y Stalin

El jefe de bancada de los diputados DC, Matías Walker, refrendó la postura de la directiva, señalando en entrevista con CNN que el triunfo del plebiscito fue un momento de unidad frente a la dictadura, pese a las divergencias entre las distintas fuerzas, tratando de marcar distancia con lo que sucede en la actualidad.

“Eso fue lo bonito del 5 de octubre así como Churchill se reunió con Stalin en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler, pero no impide que hoy tengamos enormes diferencias con el PC. Es paradójico que lo que unió con los comunistas en los 80 fue la lucha por los derechos humanos y para derrotar a la dictadura, pero es muy contradictorio para nosotros que el PC hoy día defienda dictaduras como las que hay en Venezuela, en Cuba o Nicaragua que han violado sistemáticamente los derechos humanos”.

En los ex socios de la coalición, la postura de la DC inicialmente fue respaldada por el Partido Radical (aunque luego el timonel de esta colectividad Carlos Maldonado matizó sus dichos), mientras en el PS se tomarán su tiempo. "Respecto a la conmemoración del 5 de octubre nosotros vamos a hacer una propuesta. Nos parece que esta es una fecha para celebrar la recuperación de la democracia y que debe unir a los chilenos y en la cual deben participar todos quienes tuvieron un rol protagónico", aseguró el timonel PS , Álvaro Elizalde.

Pero desde la DC también emplazaron al PS y el PPD: "Si hay partidos de la ex Concertación que en lugar de juntarse con sus ex socios prefieren juntarse con quienes han calificado la transición como una negociación con la derecha y que revindican lo que fue la lucha violenta, allá ellos", indicó Chahín.

Divergencias en la DC

De todos modos, la postura de la directiva falangista no concita un consenso en las filas del partido. De hecho, el diputado y ex embajador Gabriel Ascencio en un tono unitario recordó que “el 5 de octubre lo conseguimos todos, sólo la unidad nos hace fuertes", mientras el senador Francisco Huenchumilla también advirtió de lo inconveniente de ahondar en esta polémica: "A estas alturas del proceso político chileno, después de 30 años, es innecesario e irrelevante entrar en ese tipo de discusiones de quién va o no va".