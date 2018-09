Bancadas de oposición sostienen que reunión Piñera-Brito es una "grave señal política de intromisión"

Este miércoles, las bancadas parlamentarias que han impulsado la acusación constitucional en contra de los tres jueces de la Corte Suprema por notable abandono de deberes, evidenciaron su malestar por la reunión sostenida en el Palacio de La Moneda entre Sebastián Piñera y Haroldo Brito.

En una declaración pública, se sostiene que "esta reunión constituye una grave señal política de intromisión en las facultades privativas del Congreso Nacional, con un claro propósito de ejercer una presión indebida en los parlamentarios que deben decidir el destino de la acusación".

En ese marco, la diputada Carmen Hertz (PC), subrayó que "rechazamos esta reunión, porque es una intromisión que no corresponde. Los ministros tienen el espacio que la Constitución les concede para efectuar los descargos frente a esta acusación, en el sentido de que si estiman que no hay abandono de deberes, se tienen que hacer presente".

Por su parte el diputado PS, Jaime Naranjo señaló que "desde que hemos vuelto a la democracia, nunca habíamos visto una Corte Suprema tan despolitizada y tan desbocada. Esto me hace recordar la época del Presidente Salvador Allende, cuando teníamos una Corte Suprema que actuaba con criterios políticos se entrometía en el accionar de otro poder del Estado".

Sobre este mismo punto, el parlamentario socialista agregó que "la actitud de los jueces esta dañando el Estado de Derecho. Lo que corresponde a los ministros es actuar con prudencia. Nosotros no hemos hecho nada que la Constitución no nos faculte. Por el contrario nos parece que quienes se están apartando de las normativas son los magistrados en complicidad con el gobierno", finalizó Jaime Naranjo.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch (PH), sostuvo que la Corte Suprema "está jugando un juego muy peligroso, que es el de ejercer presiones absolutamente indebidas. Estas acciones que hemos visto por parte de la Corte Suprema, de ministros del Presidente Piñera, de algunos abogados con lo que han contado para desacreditar esta acusación, es tremendamente grave incluso por el lenguaje que se ha utilizado".

La diputada Marcela Hernando del Partido Radical se refirió también a las visiones existentes en torno a la acusación. En ese sentido, la diputada destacó el nivel de las argumentaciones entregadas en la comisión, que da importantes argumentos de la validez de la presentación.

"Me gustaría que hubiera más seriedad por parte de los parlamentarios y vinieran a las sesiones de la comisión ad hoc, para escuchar los argumentos que se han entregado. No sirve de nada que solo el último día nos enteremos en la Sala", sostuvo la diputada.

El diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, manifestó además su preocupación por el lobby intenso en contra la de acusación constitucional, pero que pese a ello los argumentos entregados por expertos constitucionalistas en la comisión, dan cuenta de lo acertado de la presentación.

"Se han ido sumando fuerzas académicas bastante importantes que han despejado todas las Udas desde el punto de vista jurídico. Acá no hay ninguna intromisión contra el Poder Judicial y sus facultades propias; no hay ninguna revisión de ningún fallo; no se está revisando el historial de fallo o decisiones de ningún juez. Acá lo que se está buscando es la responsabilidad por la no aplicación de convenios internacionales, lo que es sumamente grave porque favorece la impunidad. Espero que como Democracia Cristiana tengamos una posición clara y nos pongamos del lado de las víctimas y no de los victimarios", aseveró.

Finalmente, la diputada y jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, remarcó que "como Federación Regionalista tenemos firmes y claros todos nuestros votos para esta acusación constitucional. Fuimos firmantes, también colocamos nuestros mejores profesionales para que pudieran hacer esta acusación, y hoy día nosotros no tenemos ambigüedades, no hay complicaciones ni tampoco hay presiones que nos hagan votar de otra manera frente a esta acusación. Así que sólo esperamos que esto se dilucide luego, y estamos dispuestos a venir el viernes, el sábado o el domingo para votar y aprobar lo antes posible este libelo".