La Semana Política- Experto en Derecho Ambiental: “Hay una violación masiva y sistemática de DDHH en Quintero-Puchuncaví”

En una nueva edición de La Semana Política, los panelistas Marcela Jiménez y Héctor Cossio, conversaron con el Director de National Geographic Pristine Seas para Latinoamérica, Alex Muñoz, acerca de la crisis en Quintero y Punchuncaví.

"Lo que estamos viendo en Quintero y Puchuncaví es una situación estructural, donde hay una manifestación de un problema que viene hace 50 años, donde las personas han sido segregadas por su pobreza, por su falta de redes políticas. Esta es una zona de sacrificio", señaló el abogado, al comienzo del programa.

El experto en Derecho Ambiental no dudó en calificar la situación como una "violación a los derechos humanos". "Cuando hay problemas ambientales, cuesta muchísimo obtener la información. ¿Cómo puede ser que un Gobierno que tiene todo el poder para hacerlo, no entregue toda la información a la comunidad?", enfatizó Muñoz, añadiendo que en la actual contingencia “lo que hemos visto, de la autoridad, es un intento comunicacional por zafar del conflicto, pero nada más”.

Según el especialista, el Gobierno debe avanzar hacia un “nunca más” tener en el país una zona de sacrificio, y apuntó que la situación de es de tal gravedad que “Es una violación masiva y sistemática de los derechos humanos en contra de la población de Puchuncaví y Quintero (…) Es una violación de los derechos humanos porque es el Estado de Chile y no simplemente los particulares, las empresas, los que no están cumpliendo sus deberes”.

Por su parte, Cossio puso el foco en la falta de responsables de los últimos episodios de contaminación. “Tenemos tres eventos en estas últimas dos semanas, en un largo historial de eventos de este tipo. Pero, cuando hablas del enjambre, no podemos sino recordar cuando la ministra Carolina Schdmit sale rápidamente a culpar a ENAP, y ahí sale el nombre de esta empresa, Oxiquim, que públicamente no es muy conocida. Y no es una empresa menor, sino que grande, que maneja gran cantidad de líquidos tóxicos. ¿Qué partido juega Oxiquim en ese enjambre?".

En respuesta, Muñoz dijo que efectivamente dicha empresa “tiene muy bajo perfil, pero es una estrategia. Han pasado colados en estas polémicas, pero ellos se dedican a recibir y transportar cobre y carbón, y líquidos solventes, y eso es una labor muy bien pagada. Ellos deben ser de unas de las empresas mejores pagadas del país. No me cabe duda que Oxiquim visa todas las autoridades en la Quinta Región".