Lagos le llama la atención al Gobierno y a la oposición: "Tiene que haber consensos básicos como los ha habido en el pasado"

Ese miércoles, el ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a las constantes pugnas entre el Gobierno y la oposición, señalando que no cree que la centroizquierda haya "negando la sal y el agua" a La Moneda y enfatizó que ambas partes deben tratar de llegar a acuerdos por el bien de Chile.

En entrevista con radio Duna, dijo que "así no se construyen los países. Los países se construyen buscando ciertos consensos grandes (…) Creo, en consecuencia, que independiente que usted esté en el Gobierno o en la oposición, tiene que hacer consensos básicos como los ha habido en el pasado".

"Lo que me preocupa de lo que ocurre hoy es que veo un disenso por cualquier tema. Aquí el tema que usted ponga, encuentra automáticamente una opinión tajante", complementó.

Asimismo, el ex jefe de Estado abordó la tensión que generó la acusación constitucional de la oposición en contra de tres ministros de la Corte Suprema por visar la libertad condicional para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Sobre eso, tildó la situación como "inquietante" y agregó: "Yo no diría que es una intromisión, porque ellos tienen el derecho cuando se produce notable abandono de deberes. El tema es qué es el notable abandono de deberes: ¿es una sentencia o un conjunto de sentencias reiteradas?".

"Porque si son un conjunto de sentencias reiteradas, entonces quiere decir que no es viable lo que se ha hecho. Ahora, si es por una sentencia, entonces quiere decir que estamos introduciendo un elemento muy complejo en nuestra institucionalidad", precisó.

De acuerdo al análisis del ex Mandatario, "si a mí me dicen que ahí hay ministros como (Hugo) Dolmetsch que fueron determinantes para el establecimiento de la CNI como una actividad tipo terrorista de estado, bueno, ese señor tiene un historial hacia atrás que también tiene que considerarse para ver si hubo o no abandono de deberes". "Creo, en consecuencia, que aquí hay a lo mejor ciertos errores que se cometen y que no son buenos para la buena dirección".