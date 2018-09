Criteria Research y la agenda valórica: 44% está a favor del aborto hasta las 14 semanas de embarazo

Una nueva medición de la encuesta Criteria Research da a conocer una serie de datos acerca de la llamada "agenda valórica" que, en muchos casos, ha marcado la pauta a lo largo de distintos períodos en la historia reciente de Chile.

En el caso del aborto, específicamente sobre si la mujer tiene derecho a hacerlo cuando ella quiera, un 46% se mostró a favor y un 41% en contra. Una cifra parecida arrojó otra pregunta sobre el mismo tema: un 44% está a favor del aborto hasta las 14 semanas de embarazo (versus un 41% que está en contra), justamente lo que plantea un proyecto ingresado por diputadas del Frente Amplio, el PC y el PS en el Congreso. Asimismo, un 49% dijo estar a favor de que no se penalice a mujeres que decidan abortar (aquí, solo un 29% se mostró en contra).

Por otro lado, un 72% de los encuestados, por ejemplo, se mostró a favor de una ley de eutanasia que permita a un enfermo terminal interrumpir un tratamiento médico y esperar su muerte (versus un 13% que no está de acuerdo y otro 15% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo).

En esa línea, la encuesta publicó otro dato: un 67% está a favor de una ley de eutanasia activa que permita a un enfermo terminal auto administrarse un medicamento para morir. Sobre este punto, un 18% de los encuestados se mostró en contra.

Por otro lado, el estudio también aprovechó de preguntar a sus encuestados si debiera existir pena de muerte para homicidas o asesinos, lo cual arrojó un 68% de personas a favor, un 11% de indecisos y un 21% de personas en contra.

Asimismo, Criteria Research indicó que, del total de las personas que entrevistaron, un 41% no se considera ni liberal ni conservador, mientras que un 30% se considera conservador (concentrados fundamentalmente en regiones fuera de Santiago, y en el segmento D) y un 29% se considera liberal (sobre todo, clase media y los más jóvenes).

La encuesta fue hecha entre el 23 y el 31 de agosto de este año, a través de un panel online.

Otros datos

El sondeo además dejó en evidencia la mirada crítica de la ciudadanía respecto al Gobierno en materia económica: el 47% o más de encuestados señala que durante los primeros seis meses de gobierno no han aumentado las posibilidades de encontrar empleo, no ha disminuido el costo de la vida, no han mejorado los sueldos ni disminuido el nivel de endeudamiento personal.

La aprobación presidencial se mantiene estable en 49%, mientras el rechazo a Sebastián Piñera llega al 40%.

En cuanto figuras presidenciables, sigue liderando la ex candidata del Frente Amplio a La Moneda, Beatriz Sánchez, pero con una fuerte baja del 20% de julio al 14% en agosto.

Metodología de la encuesta

Se trata de un tipo de estudio cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas mediante el uso de un panel certificado de acceso online.

Es un muestreo aleatorio estratificado por cuotas. El muestreo es una aproximación al método probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria estratificada del panel online cuya distribución comporta ciertas desviaciones a la población. Si fuera probabilística el error muestral sería de +/- 3,2% bajo supuesto de varianza máxima y un 95% de

confianza.

Los resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico como forma de representar el universo

real del país.

El grupo objetivo de la medición son mujeres y hombres de 18 o más años de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país. La muestra total contempla 800 casos (error muestral: 3,2%).

