Diputado Urrutia pedirá sanción contra Jiles por insultos a la Comisión de Ética

El diputado UDI Osvaldo Urrutia aseguró que “el tratar de maricones sonrientes a los integrantes de la Comisión de Ética merece una nueva sanción de dicha instancia”, por lo que hará una nueva presentación en los próximos días en contra de la diputada Pamela Jiles.

Urrutia aseguró que “todo este espectáculo desplegado por la diputada Jiles que no quedó conforme por una sanción impuesta por haber insultado a otro parlamentario, merece todo nuestro repudio. Nada justifica que ella trate a quien no piense como ella profiriendo insultos de grueso calibre por la sola circunstancia de no estar de acuerdo con su castigo”.

“Ella debe entender que se encuentra en el Parlamento, donde hay normas, y no en un programa de farándula donde podía insultar o denostar a otros ciudadanos sin tener ningún tipo de sanción”, dijo.

“Luego presenta una renuncia para tratar de imitar la conducta de Vlado Mirosevic por condenar los DD.HH en Venezuela y Nicaragua. Esto no corresponde; ella debe someterse a las reglas que rigen la Cámara de Diputados, y cada vez que no lo haga será pasada a la Comisión de Ética porque nadie le ha dado un salvoconducto para que vaya insultando a sus colegas; más aún cuando son de su propia coalición política”, sentenció el diputado Urrutia.