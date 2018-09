Camila Rojas por crisis en el FA : "Hay que evitar que las posiciones se ganen por quien hable más fuerte y llega a la prensa primero”

El momento de crisis en el Frente Amplio es una realidad, más allá de que sea pirotecnia mediática o una profunda falta de política interna, ha sido comentario obligado entre las huestes frenteamplistas. La principal preocupación hoy radica en encontrar una salida estructural, ya que los problemas serían mucho más profundos que las renuncias de los diputados Vlado Mirosevic y Pamela Jiles a las presidencias de las comisiones de Relaciones Exteriores y Familia.

La diputada del FA, Camila Rojas (IA), reconoce que el diagnóstico para el conglomerado “es negativo, estamos en una situación de la que no es tan fácil salir”. Por eso destaca que “las renuncias y desencuentros dificultan el poder sacar la cabeza y hablar de otros temas, poner una agenda y traer a colación el programa del Frente Amplio”.

-Algunos plantean que esta crisis tiene que ver con una profunda falta de política del Frente Amplio.

Tiene que ver, pero hay múltiples factores. El Frente Amplio no tiene una institucionalidad y una forma de procesar conflictos y diferencias, la Mesa Nacional no está cumpliendo ese rol, pero por limitaciones de los grupos que conforman el Frente Amplio. En las organizaciones existe una incapacidad de tener posiciones claras y que eso colabore en la Mesa Nacional y que eso, después, tenga una relación con lo que pasa en la bancada (...) para que las decisiones del Frente Amplio no dependan de lo que dicen sus figuras más conocidas.

-Entonces, ¿hay una falta de proyección política como conglomerado?

Comparto que hay una falta de proyección importante, esto parte en la medida que mediante la campaña del año pasado se genera un programa se visa socialmente y a pesar de ese proceso, el programa hoy no tiene ninguna proyección visible. El proyecto frenteamplista pierde la posibilidad de representar una alternativa, es preocupante, pero no es una situación estática imposible de revertir.

Respecto a la crítica de la supremacía de algunos personalismos en el conglomerado, la diputada señala que esto responde a una “falta de institucionalidad y una proyección de política colectiva”, y en dicho contexto “sin duda quienes tienen más visibilidad pasan a ser la única vocería del Frente Amplio”. Señala que “el caso de los Derechos Humanos es bien demostrativo de esa situación” y evidencia que hay “voces del Frente Amplio que no están conversando entre sí, pero no va haber una solución mágica ante la situación que se está viviendo, tampoco nos va servir tomar un atajo”.

Para salir del momento de crisis, la parlamentaria propone -junto a su equipo de diputación- seguir adelante con los puntos de acuerdo para dar un paso fundamental que es pasar a ser “una coalición política más allá de una coalición electoral”.

En una carta dirigida a la bancada del FA, el equipo de la diputación establece que “los últimos días hemos visto como una serie de descoordinaciones y desencuentros no se han canalizado de la forma adecuada, concluyendo en hechos públicos que debilitan nuestra bancada y al Frente Amplio. Es nuestra responsabilidad anticiparnos a estos problemas en el futuro y darles una solución dentro de los canales que nos fijemos para ello”.

Recalcan que “estos conflictos instalan hacia la sociedad la idea de que la misma vieja política que criticamos comienza a alojarse entre nosotros”, agregan que “los episodios que han marcado la última semana terminan siendo parte del ruido de la profunda crisis en que se encuentra la política en general” y que también se evidencian en el gobierno y su imposibilidad de sacar adelante su agenda legislativa, mientras los partidos de la ex Nueva Mayoría entran en una disputa por la titularidad por la campaña del No.

Para salir de la crisis, proponen a la bancada, “construir una agenda legislativa de la bancada en las que nos comprometamos a trabajar una postura conjunta (...) habiendo construido unidad interna podemos con posterioridad liderar la oposición entera”.

Para ello, proponen una serie de proyectos que deberían estar en la centralidad de la política del conglomerado, entre ellos la Reforma Tributaria, la Ley de Pesca, la Ley Reservada del Cobre, el Nuevo Sistema de Financiamiento Estudiantil (Fin al CAE), el estatuto Laboral para Jóvenes, Infancia y adolescencia. Se trata -aseguran- de una propuesta que está abierta a propuestas y cambios.

Además, señalan que se deben elaborar, por parte del Frente Amplio, una serie de proyectos que apunten al fin de la objeción institucional y despenalización del aborto, una reforma al sistema de beneficios carcelarios para violadores de DDHH y un nuevo sistema de pensiones.

Según la diputada Rojas, el llamado principal al Frente Amplio es a “tomar cartas en el asunto y que nos dispongamos a dialogar y a tomar definiciones”, tanto a nivel territorial como en el Congreso, y así evitar que “el Frente Amplio tenga que estar todas las semanas en la palestra debido a sus desacuerdos internos (...) hay que evitar que las posiciones se ganen por quien hable más fuerte y quien llega a la prensa primero”.