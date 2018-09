Mesa de la Cámara da portazo a maniobra UDI para inhabilitar a Carmen Hertz de la acusación constitucional

La maniobra de la UDI para hacer caer la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema e inhabilitar a la diputada comunista Carmen Hertz no solamente fue vapuleada desde las filas opositoras. Tampoco tuvo acogida en la mesa de la Cámara de Diputados a la que recurrió el gremialismo.

En el informe emitido por el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, se le recuerda a los diputados UDI que “ningún cuerpo del ordenamiento jurídico chileno confiere a la presidencia o a la mesa de la Cámara de Diputados la facultad de declarar la nulidad de una acusación constitucional”. Más adelante, insiste en que “no resulta razonable que se pretenda supeditar a un órgano de naturaleza política, como lo es la mesa de la Cámara, el legítimo derecho de una atribución que la Carta Fundamental confiere a los diputados”.

Y de haber alguna inhabilidad de algunos de los diputados firmantes, el informe enfatiza que “es la Comisión de Etica y Reglamento la llamada a pronunciarse sobre una eventual infracción de sus normas, sea por requerimiento de algún diputado o del propio interesado, y no la presidencia o la mesa de la corporación. En ningún caso esta última instancia puede pronunciarse sobre una inhabilidad de un diputado para suscribir una acusación constitucional”.

El documento agrega que sólo el acusado (o los acusados, en este caso) puede impugnar la acusación por incumplir los requisitos que la Constitución exige, y esto se resuelve en la denominada cuestión previa que se debe resolver en la Cámara antes de la votación del fondo del libelo.

Defensa de supremos

Durante esta jornada, los abogados de los tres ministros de la Corte Suprema acusados asistieron a la Comisión de la Cámara que está revisando dicha medida, en donde desestimaron totalmente la validez del libelo y culparon al Congreso por no legislar en DD.HH.

El argumento central de los abogados Davor Harasic, Jorge Correa Sutil y Alfredo Etcheberry, defensores de Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, respectivamente, fue que los supremos actuaron en base a la normativa legal vigente, a lo que agregaron que si existe malestar respecto a las libertades condicionales es porque desde el Poder Legislativo no se ha modificado esta posibilidad.

Vale recordar que recientemente la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por 5 ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, y reconoció el derecho a libertad condicional de estos internos recluidos en los penales de Punta Peuco y Colina 1. A ellos se sumaron otros dos condenados, a quienes se les brindó el beneficio un día después.

"La responsabilidad es de los parlamentarios"

Dicho argumento fue precisamente reiterado por Davor Harasic, quien fue el primero en exponer ante la Comisión y sostuvo que la responsabilidad que se pueda otorgar libertad condicional a condenados por crímenes "es de ustedes", refiriéndose a los diputados.

El defensor también hizo entrega de un listado de 10 proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso desde 2016 relativos a la materia y acotó que los miembros de la Sala Penal actuaron según la normativa vigente.

Continuando con su exposición, Harasic indicó que la acusación constitucional es presentada por la oposición es nula y que sería "aberrante" que con esta acción se pretendiera presionar para que otros jueces de la Suprema no actuasen de la misma manera.

"Nunca ha habido un intento tan burdo de intervenir contra la independencia del Poder Judicial", enfatizó.

La acusación es "superficial e infundada"

Posteriormente fue el turno de Jorge Correa Sutil, quien habló de la experiencia internacional sobre el otorgamiento de libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, sostuvo que "en el derecho internacional no existe deber alguno de no aplicar la libertad condicional cuando ya se ha cumplido la mitad de la pena. No hay regla general en materia de derechos humanos, y en lo demás se recomienda dar este beneficio".

El defensor argumentó que no se ha violado el Estatuto de Roma ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ambas instituciones señalan que lo que ellos dictan debe ser aplicado y que, ante ello, la acusación constitucional es "superficial e infundada".

Finalmente, Correa Sutil alegó que con esta acción se ve amenazada la independencia de la Sala Penal y que hay una "invasión a la independencia judicial".

"Trato desfavorable"

Por último, Alfredo Etcheberry sostuvo ante la Comisión que, de acuerdo al derecho internacional, si bien los condenados no pueden recibir privilegios, tampoco se les puede dar un trato desfavorable.

"No solo no se prohíbe el otorgamiento de beneficios, sino que se prevé especialmente que sean aplicados", alegó.

También cuestionó que se calificara de "irrisorio" el actuar de los jueces. "Los que dicen eso es porque nunca han estado presos, ni menos en una cárcel chilena", concluyó.