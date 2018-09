Lagos Weber por Quintero: "Hay una falla del Estado, temas que no se resolvieron en administraciones anteriores"

Los casos de contaminación en Quintero y Puchuncaví no encuentran solución definitiva, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Los vecinos de la zona culpan al gobierno de Sebastián Piñera por las intoxicaciones a las que se ven enfrentados, principalmente los niños.

Pero para el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), la raíz del problema viene desde más atrás: "En Quintero hay una falla del Estado, hay temas también que no se resolvieron en administraciones anteriores que yo he apoyado".

"Quiero valorar la decisión del Presidente Piñera de ir a Quintero. Yo sé que sus asesores le dijeron 'no lo haga, va a pasar un mal rato'. Pasó un mal rato, pero hizo lo correcto. Los presidentes deben estar donde hay dolor", agregó en declaraciones al diario El Mercurio.

Sin embargo, no fueron solamente elogios: "Han pasado 21 días y aún no hay claridad sobre lo que ocurrió. Hemos visto lo paupérrimo de la institucionalidad: no hay plan de descontaminación, no hay información en línea sobre las emisiones de las empresas de la zona", apuntó.

"La ministra acaba de anunciar cinco cosas que no son malas, pero le pediría al Gobierno algo más fuerte", sentenció.