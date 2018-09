El pasado que persigue a Roberto Ampuero: Comisión Chilena de Derechos Humanos pide que renuncie por haber apoyado a militares negacionistas

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, una de las organizaciones más activas en la protección de las víctimas y la denuncia de los atropellos durante la dictadura, a través de su presidente el abogado Carlos Margotta consideró inaceptable que el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero continúe en su cargo. La razón es que Ampuero en octubre de 2015 fue uno de los expositores de un foro en Valparaíso donde participaron 182 militares en retiro de distintas organizaciones, que no solo hablaron de sus jubilaciones sino además de lo que denominaron una "persecusión penal" por parte de los tribunales a ex uniformados involucrados en causas por violaciones a los Derechos Humanos.

El abogado Margotta enfatizó que “en esa actividad, los oficiales en retiro lo que buscan es consagrar la impunidad sobre la base de un discurso que justifica el exterminio, reivindica los crímenes contra la humanidad y perciben a las personas condenadas por estos graves crímenes como salvadores de la patria injustamente encarcelados. Por tales razones, la conducta del canciller Ampuero lo inhabilita para seguir siendo ministro de Relaciones Exteriores, por cuando su posición frente a los Derechos Humanos es contraria a los principios objetivos y normas de la comunidad internacional organizada que buscan la debida sanción a los responsables y la sanción de toda conducta negacionista”.

En el encuentro, Ampuero, poco después de haber publicado en coautoría con el ex ministro Mauricio Rojas, el libro "Diálogo de Conversos", expresó palabras de apoyo a los asistentes.

"Les deseo a todos los asistentes a esta importante reunión fundacional, mucho éxito, mucha unidad. Creo que es muy importante tener presente que dadas las circunstancias que tenemos hoy en Chile, donde estamos experimentando un proceso de falta de credibilidad generalizada en las instituciones, el funcionamiento y la actividad de organizaciones va a jugar un papel cada vez más relevante, así que les deseo mucho éxito en este espacio que están dando”, dijo el actual Canciller según recordó el Diario Universidad de Chile el viernes.

Ampuero presentó la conferencia "Hegemonía del jacobinismo en la Nueva Mayoría”, y asistieron los ex almirantes Jorge Arancibia y Rodolfo Codina.

Carlos Margota recordó que esta no es la primera vez que Roberto Ampuero incurre en esta conducta por lo que “cabe mencionar que en la famosa entrevista que dio el ex ministro Mauricio Rojas a CNN, donde calificó al Museo de la Memoria como un montaja, él también estaba siendo entrevistado, guardando silencio cómplice frente a los dichos, actitud que no es otra cosa que una consecuencia de lo que es su posición permanente frente al tema de los derechos humanos”.