Errázuriz no asistió a sesión del C9 en Roma debido a un "problema inesperado"

El cardenal Francisco Javier Errázuriz no asistió este lunes a la sesión del C9 en Roma, comisión que asesora al Papa Francisco en la redacción de una nueva Constitución apostólica.

La ausencia de Errázuriz de esta comisión se da un mes después que el medio español eldiario.es, asegurara que el Papa decidió expulsarlo del C9.

En conversación con Cooperativa, Errázuriz señaló que no asistió al C9 debido a un asunto externo. "Esta vez no fui a Roma (porque) se me presentó un problema inesperado que debía solucionar en Santiago, por eso fui dispensado de participar".

A pesar de ello, el C9 sostuvo este lunes en un comunicado que solicitó a Francisco reflexionar respecto a la estructura y composición del mismo, considerando la edad de algunos de sus miembros, y entre ellos, Errázuriz, de 85 años, es el de mayor edad.