Pamela Jiles: “En la marcha de DDHH no me encontré con los compañeros Garín y Mirosevic”

La diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, volvió a criticar a sus camaradas del Frente Amplio, Renato Garín (RD) y Vlaro Mirosevic (PL), quienes votaron en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

La parlamentaria estuvo ayer domingo en la marcha que conmemoró a los detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, instancia donde –aseguró- no estuvieron sus colegas.

“Estuve ayer durante toda la marcha y no me encontré en ninguna parte con los compañeros Garín y Mirosevic que me imagino no habrían sido muy bien recibidos en una marcha de DD.HH.”, indicó en conversación con Radio Imagina.

Respecto a la sanción unánime que recibió con voto de los diputados frenteamplistas por el episodio ocurrido con el diputado UDI Ignacio Urrutia, y que gatilló su posterior renuncia a la presidencia de la Comisión de Familia durante la semana pasada, la parlamentaria acusó que “hay dirigentes del FA que están intentando escuchar a la élite y convertirse en el nuevo partido del orden”.

“Cuando escuchamos, por ejemplo, que les interesa tanto este reglamento, estas fórmulas con secretismos de una determinada comisión es como querer quedar bien con la élite en circunstancia que nosotros estamos mandatados para representar los intereses populares en el Parlamento y los intereses populares hacen que cuando son insultados los detenidos desaparecidos, los torturados, la gente que ha sufrido violaciones a los DD.HH., nosotros tengamos la obligación moral de pararnos y enfrentar eso”, aclaró.

A juicio de Jiles, “la gente está indignada con la votación de los dos parlamentarios porque, al interior de la Comisión de Ética, no me insultan a mí al concurrir con su votación al sancionarme, están sancionando la dignidad de nuestros muertos. Y esto, por supuesto, causa indignación popular”.

“Debate sin cocina”

Respecto al momento que atraviesa el Frente Amplio, la parlamentaria del Partido Humanista (PH) respondió a los juicios emitidos por algunos parlamentarios de la coalición, quienes afirmaron que lo sucedido fue “un triste espectáculo a la prensa”.

A juicio de Jiles, no hay tal espectáculo porque los debates se están haciendo “sin cocina” y “aireadamente con la gente”.

Según la diputada, “hay una disputa al interior por la hegemonía del FA” donde “no ha sido fácil” para sus pares Gabriel Boric (MA), Giorgio Jackson (RD) y Vlado Mirosevic (PL), diputados que ya llevan un periodo anterior en la Cámara. “Les ha costado mucho pasar de tres a veinte y ha producido de pronto problemas como, por ejemplo, que algunos de ellos se sientan autorizados a hablar a nombre del FA”, aseguró.

En esta disputa al interior de la coalición, la diputada afirmó que en algunos dirigentes se da “lo que se diría en términos de marketing, la pelea por la marca e intentan hacer, lo que ha quedado claro este fin de semana, una purga”.

Sin embargo, advirtió que "nosotros somos 14 movimientos y hay quienes pretenden dejar fuera, por ejemplo, a aquellos que no tienen representación parlamentaria, dejarlos fuera de esas decisiones y dejarlos fuera del FA. Eso no lo vamos a permitir porque no hay nadie que pueda arrogarse ser el dueño, ser el patrón de la marca, ser el patrón del FA. Aquí lo construimos todos y, fundamentalmente, lo construye el territorio".