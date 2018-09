Gonzalo Rojas confirma investigación en su contra: "Me empeñaré a fondo en demostrar mi absoluta inocencia"

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC), Gonzalo Rojas, confirmó que se abrió una investigación en su contra por "haber defendido mi honra" ante la agresión verbal de un alumno de Periodismo.

Así lo informó Rojas a través de una declaración, en la que señala que fue informado de dicha indagatoria el lunes 10 de septiembre.

"Por supuesto, me empeñaré a fondo en demostrar mi absoluta inocencia respecto de los cargos formulados, todos falsos", señala el académico.

Lee la declaración completa a continuación:

1. El 10 de septiembre de 2018 he sido notificado en mi correo-e de la Resolución 611/2018 de la Secretaría General de la P. Universidad Católica de Chile, que se ha iniciado un proceso en mi contra. Han pasado 7 días desde que la Secretaria General de la Universidad, Marisol Peña Torres, recibiera en su correo-e esa denuncia y 6 desde que dictó la Resolución, fechada el día 5, aunque sólo se me comunicó el día 10. Ya hace nueve días que la prensa divulgara esa denuncia y una semana desde que solicité a esa misma funcionaria el conocimiento de la denuncia, el que ella misma me denegó por correo-e.

2. Se trata de un acción por haber defendido mi honra ante la agresión verbal de un alumno de periodismo, habiendo obtenido satisfactoriamente reparación de su parte, una vez que funcionó el Ombuds de la Universidad, la instancia de mediación. Por supuesto, me empeñaré a fondo en demostrar mi absoluta inocencia respecto de los cargos formulados, todos falsos.

3. He presentado también en Secretaría General un listado de preguntas sobre los derechos de los que soy titular como profesor de la Universidad, para poder utilizar todos los recursos legítimos en esta contingencia. Ante la petición de “guardar reserva” que esa repartición me ha hecho, he comunicado que haré uso de la garantía establecida en el artículo 19, nº 12 de la Constitución Política de la República.

4. Al mismo tiempo he solicitado audiencia personal al señor Rector de la Universidad. Daré cuenta de esta gestión oportunamente.

5. Paralelamente, he procedido hoy a hacer la denuncia ante la Secretaría General de la Universidad, para que se instruya el debido proceso en contra de quienes han vuelto a difamarme con la denuncia que motiva esta declaración: el alumno de periodismo y la Directiva de la Federación de Estudiantes. Confío en que esas personas serán investigadas y sancionadas por la falsedad de sus denuncias y el grave atentado a mi honra.

6. También me he reunido con el Decano de mi Facultad, profesor Carlos Frontaura, le he solicitado una reunión extraordinaria del H. Consejo de Facultad del que formo parte, y estoy enviando esta declaración a todo el cuerpo de profesores de la Facultad.

7. Además, he solicitado verbalmente al Director del Departamento al que pertenezco, profesor Felipe Widow, que considere una serie de medidas respecto de mi docencia. Si él las aprueba, las daré a conocer.

8. Solidarizo con los profesores Alejandra Ovalle y Raúl Madrid, a quienes en los últimos días se amenazó públicamente con procesos paralelos.

9. Estoy enviando esta declaración a las autoridades superiores de la Universidad, al Ombuds, a todos mis alumnos actuales, a numerosos ex alumnos, a profesores de muchas otras comunidades universitarias y a muchísimos amigos que en los últimos días me han manifestado su afecto y solidaridad. A quienes me apoyan, les pido que activen su protesta civilizada a raíz de este inaudito e injusto procesamiento.

10. También he enviado esta declaración a variados medios de comunicación social.

11. He solicitado al profesor Mario Correa Bascuñán que me asesore en todos los aspectos procesales internos. En el resto de las dimensiones de esta controversia -personales, doctrinarias, comunicacionales, etc.- prefiero no comprometerlo.

12. A pesar de la gran tristeza que me provoca esta agresión, seguiré circulando por los pasillos de la Universidad y haciendo mis clases con la frente en alto y la voz serena, como ha sucedido desde hace 43 años. Un intento tan descarado por afectar mi honra, vulnerar mis convicciones y dañar a la Facultad, no va a contar con la complicidad de mi debilidad.

13. Perdono a todos los que han iniciado esta acción inicua o le han dado imprudente curso procesal. Pero que ninguno de ellos se confunda: usaré todos los medios morales y jurídicos lícitos para defender mi honra, así como para perseguir en todas las instancias correspondientes, dentro y fuera de la Universidad, las responsabilidades de quienes han hecho esta falsa denuncia y de quienes la han acogido a tramitación o la han cohonestado.

14. Pido a Dios que me dé la fortaleza y la sabiduría para actuar sin rencor y con sentido de bien común.