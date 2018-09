Vicario judicial de Santiago sobre expulsión sacerdotal de Precht: "Los antecedentes han sido de tal magnitud que no se ha requerido mayor investigación”

La expulsión del ahora ex sacerdote Cristián Precht, investigado por los abusos cometidos en colegios de la Congregación de Hermanos Maristas, ha sido un golpe muy duro para la iglesia católica chilena. Tras el anuncio, con un escueto comunicado, nadie ha querido referirse al tema.

Hasta ahora, ya que el vicario judicial de Santiago, Jaime Ortíz de Lazcano, fue la primera autoridad en alzar la voz, asegurando que “el dolor es grande y el impacto también para toda la Iglesia. Considerando que el padre Cristián Precht es de una larga trayectoria, muy conocida, que ha tenido encargados y oficios pastorales muy importantes”, en declaraciones emitidas a radio Biobio.

A pesar del apoyo que le manifestaban los integrantes de la iglesia católica, Ortíz de Lazcano piensa que los antecedentes de Precht eran tan elocuentes que era evidente que el Papa Francisco tomaría la decisión que finalmente tomó: “tiene que ver, no tanto con el proceso anterior que se hizo, sino con nuevas denuncias que han aparecido últimamente, como el caso maristas y otros. Como dice el decreto, la decisión ha sido tomada ex officio y la congregación para la doctrina para la fe ha valorado que los antecedentes han sido de tal magnitud que no se ha requerido mayor investigación”, expuso.

Ortíz indicó que la sanción que recayó sobre Precht es el mayor castigo que se puede tomar en el mundo canónico.