Este jueves 11 de enero, se desarrolló el primer encuentro Icare de este 2018. Gloria de la Fuente, Directora Ejecutiva de Fundación Chile 21; el diputado UDI, Jaime Bellolio; el ex coordinador de campaña de Beatriz Sánchez, y militante de Revolución Democrática, Sebastián Depolo; Hernán Larraín, presidente del Consejo Ejecutivo de Horizontal y militante de Evópoli, se dieron cita en Casa Piedra, para debatir sobre “Nuestro futuro político”, post elecciones 2017.

Es en esta instancia que el diputado Bellolio, se refirió a los desafíos para Chile Vamos y para la UDI. “Esta es una segunda oportunidad y sólo tiene sentido si hay renovación de ideas y de equipos”, recalcó el parlamentario, quien además ahondó en los nombres que postularon los partidos para el gabinete de Sebastián Piñera, y la falta de renovación interna en la UDI.

Respecto a la Nueva Mayoría, recalcó que dicha coalición renegó de la herencia concertacionista, por lo tanto, “los herederos de la Concertación hoy no están en la Concertación, entonces, bienvenidos a esta nueva coalición”. Además aseguró que el Frente Amplio había logrado generar una alianza más allá de sus diferencias, lo que explicaba la unión de un partido Liberal, del diputado Vlado Mirosevic, con otros que ven con buenos ojos a Corea del Norte, y que eso explicaba también el más de 50% que obtuvo el alcalde Jorge Sharp (MA).

Pero además de agradecer el espacio de discusión, porque “el Congreso no es el lugar donde uno pueda debatir”, según el parlamentario, Bellolio se sinceró, reconoció su cercanía con varios militantes del Frente Amplio, principalmente la actual bancada.

“Yo tengo re buena honda con varios líderes del Frente Amplio, de hecho, cosa que me critica mi mismo partido”, desclasificó el diputado UDI, quien agregó que a pesar de dicha simpatía prefería que no fueran gobierno. “A pesar de que me caen bien y los conozco, sé que es lo que piensan y por eso no quiero que lleguen al poder”, prosiguió.

Finalmente, asumió que es parte de un nicho de renovación y más crítico al interior de Chile Vamos, principalmente en la UDI. Bajo ese contexto es que sentenció: “Hasta me están criticando por juntarme con mis amigos, entonces, que le tenga que pedir permiso a la jefa de partido para juntarme con mis amigos?”.