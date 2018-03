Es probable que la salida del ex diputado Ricardo Rincón de la DC la semana pasada no sea la última renuncia pública que enfrente la falange en el mediano plazo. Es sabido que el mítico ex timonel, Gutemberg Martínez, no está cómodo en la colectividad ni comulga mucho con el rumbo político que ésta ha seguido, por lo mismo la posibilidad que ponga oficialmente fin con sus décadas de militancia en la tienda de la flecha roja es una posibilidad real.

El tema de la renuncia es el eje del análisis profundo que está realizando en estas semanas con su entorno político, donde explicaron que no se trata que vaya a renunciar mañana a la DC, pero que es efectivo que esta “evaluando la idea de irse del partido”.

Una vez a la semana, Martínez se reúne con un grupo de unos 20 militantes de la DC, entre los que se encuentra el ex ministro del Interior Jorge Burgos. En dicha instancia analizan los temas de la coyuntura, pero ponen especial énfasis al estado actual de la oposición, sus opciones de rearme, de articulación y posibles alianzas.

En ese contexto, en su entorno político explicaron que la decisión de Martínez de renunciar o no a la DC esta absolutamente ligada a la viabilidad que tenga para crear un espacio político nuevo, con sustento real, pero que si eso no cuaja o el análisis concluye que no tiene cabida, se mantendría en las filas de la flecha roja. “No quiere irse por una pataleta política ni que sea un mero punto comunicacional, por eso está en proceso de análisis político profundo del escenario actual para ver cuales son sus opciones”, agregó uno de sus cercanos.

Es más, quiere tomar cierta distancia de los dos episodios previos de renuncia pública que ha enfrentado la DC. El diputado Rincón presentó el jueves 22 de marzo su renuncia formal al partido ante el Servicio Electoral, momento en que precisó que dejaba su militancia de una colectividad que “no es capaz de luchar por la ética de la verdad, esa que se escribe con mayúscula y que no se usa para intereses personales ni dividendos electoral”.

Rincón fue duramente cuestionado al interior de la DC entre el 2016 y el 2017 por verse involucrado -hace más de quince años- en un episodio de violencia intrafamiliar con su ex pareja, el que se reflotó, por lo que fue llevado al Tribunal Supremo del partido y se le sacó de la plantilla de candidatos a las parlamentarias de noviembre del año pasado.

Hace dos meses y medio, la ex ministra Mariana Aylwin también renunció a la DC con un grupo de 30 militantes que conformaban la corriente interna de la falange conocida como “Progresismo con Progreso", entre los que estaban también el ex subsecretario Clemente Pérez, el ex ministro Hugo Lavados y el ex superintendente Álvaro Clarke.

“Nos mueve el haber llegado a la dolorosa conclusión que la Democracia Cristiana ha tomado un rumbo que -a nuestro juicio- se aleja de una visión propia de la sociedad, desdibujando su identidad. La Nueva Mayoría dejó de ser una alianza de centro izquierda al estar bajo una clara hegemonía de una izquierda refundacional", rezaba parte de la carta que este grupo dio a conocer el 5 de enero.