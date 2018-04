El lunes pasado todo el mundo quería volar la Australia. La hipérbole sirve para ilustrar el gran interés por viajar a Oceanía que se despertó en Chile y Argentina, inmediatamente después que la aerolínea United Airlines pusiera a la venta tickets aéreos a Sidney a un 10 por ciento de su valor habitual.

Cientos de personas compraron los pasajes a menos de $200 mil, recibieron los comprobantes de compras y los boletos en sus correos electrónicos. La felicidad, sin embargo, se rompió al anochecer cuando recibieron un correo de la empresa en el que se les informaba que la venta había sido un error, que los pasajes quedaban nulos y que se les devolvería su dinero.

A partir de entonces, el error en el precio de los pasajes a Australia ha generado un escenario complejo no sólo para la aerolínea, sino también para el Sernac, que sigue sin Director Nacional, y toda la industria del turismo, ya que varias agencias de viaje comercializaron los pasajes, entre ellas El Corte Inglés, Despegar y Travel Security.

Los afectados están haciendo valer sus derechos ante el Sernac, crearon grupos de Facebook para organizarse y plantean presentar una demanda colectiva.

En este complejo escenario, donde los afectados no son solo personas naturales sino también agencias de viajes, el Sernac durante los próximos días llamará a mediación a todos los actores involucrados, aunque -adelantan fuentes- la salida consensuada podría no dar los resultados esperados, ya que United Airlines no se presentaría, manteniendo el hermetismo desde el día que se generó el problema.