El interrogatorio con "guante blanco" del ex fiscal Gajardo a Ponce Lerou

El pasado 10 de junio en el programa estelar de TVN "El Informante", el ex fiscal y ex jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, realizó una pormenorizada relación de hechos sobre la investigación del caso SQM, en su arista de financiamiento irregular de la política.

En la entrevista, el ex fiscal afirmó que la impunidad de la que goza la empresa, en tanto persona jurídica, y más específicamente sobre la ausencia de responsabilidad penal del controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, se debe a la falta de sentencias condenatorias en este caso, que debe haber sido efectivas, habrían dado una señal inequívoca sobre la voluntad del Estado para frenar la corrupción, tal como ha pasado en Brasil respecto al financiamiento ilegal y transversal de la política de parte de la constructora Odebrecht.

Para ejemplificar esta falta de carácter persecutor que dominó la investigación penal de SQM, Gajardo recordó que el trato con "guante blanco" a SQM, lo experimentó por primera vez en febrero de 2015, cuando el Fiscal (s) Regional Oriente José Veizaga, le quitó la causa SQM -que en ese momento era una arista del caso Penta- situación que motivó que diera un "golpe blanco" presentando su renuncia junto al también ex fiscal Pablo Norambuena. En esa coyuntura y como una forma de frenar la decisión de Gajardo, el Fiscal Nacional de entonces, Sabas Chahuán, decidió asumir él mismo la investigación con un grupo especiales de fiscales, entre los que sumó precisamente Gajardo.

Este tono de fiscal inquisidor, con el que hoy Gajardo modela su capital público, dista mucho, sin embargo, de la actuación que desempeñó cuando tuvo la oportunidad de interrogar en calidad de imputado a Ponce Lerou. Lejos de ser una entrevista tensa en términos jurídicos e incluso agresiva como podría pensarse viniendo de Gajardo, la diligencia del Ministerio Público fue tímida, sin tensión y sin contrapreguntas, lo que reveló que en el comienzo de todo, a Ponce Lerou ya se le trataba con "guante blanco", incluso por Gajardo.

En esa declaración del 3 de marzo de 2015, en presencia de los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, Ponce Lerou manejó en todo momento la dinámica del interrogatorio al negar cada uno los hechos y beneficiándose de esa falta de actitud persecutora que hoy reclama Gajardo de parte de los fiscales, pese a que el yerno de Pinochet había renunciado a su derecho de guardar silencio.

En aquel momento se le preguntó por la boleta a favor de María Carolina de la Cerda por $7.500. 501, a lo que Ponce Lerou respondió: "No tengo conocimiento de esa boleta". Cuando se le inquirió por aportes a la campaña de Joaquín Lavín Infante, dijo que “no tenido contacto con ellos”. Respecto a una posible intermediación de aportes a campañas del abogado Roberto Guzmán Lyon, Ponce manifestó “no tengo ninguna información”.

En relación a las facturas de la empresa Reactor SPA señaló en el mismo tenor: “Las facturas que me exhiben de la empresa Reactor RUT 767744690-3 para Soquimich, nos las conozco, no las había visto de manera previa”. Igual respuesta dio respecto de las facturas de la empresa de asesorías Cristina Zúñiga: “no tengo ningún conocimiento de ellas”. En cuanto a las facturas extendidas por Libertad y Desarrollo y Chile 21 agregó: “No tengo ningún conocimiento”. Lo mismo dijo respecto de los políticos. “No conozco a Fulvio Rossi ni he tenido contactos con él”, “tampoco a Claudio Eguiluz”.

Respecto al modelo de prevención de delitos para personas jurídica, obligación que en su calidad de Presidente del directorio de SQM, sí debía saber, Ponce Lerou declaró: “No sé detalles. No he participado de ninguna actividad relativa a dicho modelo”.

En resumen, el interrogatorio clave arrojó dos cosas: la total impunidad con la que se movía y mueve Ponce Lerou y la falta absoluta de dientes de la Fiscalía para interrogarlo. Una muestra de pasividad, de la que Carlos Gajardo también formó parte.