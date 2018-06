Streep, De Niro y Tarantino se oponen a venta de Weinstein Co.

Weinstein Co., en bancarrota por las demandas de acoso sexual contra el cofundador Harvey Weinstein, enfrenta otra serie de acusaciones de estrellas de Hollywood que dicen que no se están cumpliendo sus acuerdos.

Actores como Meryl Streep y Robert De Niro impugnaron la venta del estudio de cine en más de una docena de objeciones presentadas el lunes en la corte de bancarrota de Delaware. La compañía cerró un acuerdo en mayo para vender sus activos a Lantern Entertainment LLC, y ya cuenta con la aprobación para el acuerdo, avaluado en US$437 millones.

Esta no es la primera vez que las celebridades dicen que la compañía no cumple los acuerdos para pagarles, muchos de los cuales fueron objetados este año. Las últimas objeciones se refieren a los contratos de Weinstein Co. incluidos en una presentación del 8 de junio, donde propuso obtener los derechos de algunas películas, pero dijo que no tenía que pagar los montos adeudados sobre ellas en su totalidad, porque los contratos no estaban activos y la mayoría del trabajo ya se había hecho. Esa designación significaría que los actores recibirán el mismo trato que los acreedores generales no garantizados respecto de cualquier monto que se les deba, en lugar de recibir el pago total.

Algunos actores dijeron que eso significaba que quizás no les pagarían, y plantearon la posibilidad de que Lantern no pueda obtener los derechos de sus películas, o que las cláusulas en los contratos que los consideran responsables del legado de sus personajes podrían verse comprometidas. El abogado de Weinstein Co., Joseph Barsalona II, declinó formular comentarios.

Los abogados de Streep dijeron que la compañía está tratando de transferir los derechos asociados con "Agosto: Condado de Osage" sin pagarle US$168.611. Ella pidió que la asunción de los contratos sea condicionada al pago inmediato de la cantidad, así como tiempo para auditar y determinar si se le podría deber más.

La mayoría de las objeciones, como la de Streep, se relacionan con los derechos de los actores a recibir pagos por promoción y distribución continua de películas que protagonizaron. Dichos acuerdos también rigen asuntos como si las partes pueden rechazar secuelas o si tienen que estar involucrados en futuras promociones o eventos relacionados con las películas.

De Niro dijo que le deben US$940.706 por "El lado bueno de las cosas", destacando que el acuerdo también significa que no puede "satirizar y ridiculizar" su personaje en la película.

El director Quentin Tarantino dice que sus contratos con respecto a "Hell Ride" de 2008 tampoco pueden ser rechazados, pero no entregó un monto en dólares. El acuerdo le daba el primer derecho de rechazo para cualquier “remake” o secuela. Julia Roberts, Rachel McAdams, Bill Murray, Brad Pitt y Jake Gyllenhaal se encontraban entre los otros actores que se oponen a la venta a Lantern.

El estudio de cine Miramax también presentó una objeción, en la que sostiene que las descripciones del acuerdo de venta de sus contratos son tan inadecuadas que no puede decir cuáles son. "Entre otras cosas, la mayoría de las descripciones de los contratos de Miramax no dan ninguna indicación de la película o proyecto al que se relaciona dicho contrato", dijo el estudio en la presentación.