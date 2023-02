Tres iniciativas chilenas lograron reconocimiento internacional por su aporte a la inclusión de las personas con discapacidad

Cada año Zero Project centra su investigación en un tópico clave de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2022, el ciclo de investigación se dedicó al tema de vida independiente, participación política, y las tecnologías de la información y comunicación (TICs), de las cuales fueron seleccionadas 71 iniciativas de 38 países.

De Chile fueron escogidas tres iniciativas: el servicio de interpretación de lengua de señas del Servicio Electoral (Servel), el programa de cuidado y atención a personas sobre los 80 años de la Municipalidad de Cerro Navia y el programa RED: Emprendedores con Discapacidad de la Fundación Vida Independiente.

Entre el 22 al 24 de febrero de 2023 se desarrolla la Conferencia Zero Project 2023, que se transmitirá en vivo y de forma gratuita por YouTube. En paralelo -los días 22 y 23 de febrero- se realizará la IV Conferencia Zero Project para América Latina y el mundo hispanoparlante.

“Estamos muy orgullosos del reconocimiento a estas tres organizaciones chilenas, que nos demuestran el importante trabajo para la inclusión que se lleva a cabo en nuestro país en todos los sectores. Mediante estas iniciativas las personas con discapacidad tienen mayores posibilidades de participar de la discusión política y vivir de manera autónoma, así como también la articulación intersectorial es clave para hacer crecer el impacto de estos proyectos”, señala María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project Latinoamérica.

Las iniciativas chilenas ganadoras

En la categoría de participación política el Servel será reconocido por su servicio de video con interpretación en lengua de señas impulsado por la Unidad de Atención Ciudadana.

Hace dos años, la institución desarrolló un servicio permanente de video interpretación en lengua de señas chilena en su sitio web para apoyar la participación electoral de las personas con discapacidad auditiva, quienes proporcionan orientación sobre temas relacionados con las elecciones, así como información en tiempo real durante procesos electorales, a través de intérpretes de lengua de señas con formación especializada, se estima que en el 2021, 340 personas utilizaron el servicio.

También será galardonada la Municipalidad de Cerro Navia por su Plan 80, el que brinda apoyo multidimensional a personas mayores de 80 años, quienes en su mayoría son personas con discapacidad, a fin de generar redes de apoyo y asegurar el bienestar de vecinos y vecinas de la comuna. Este plan nació en abril del 2020, a comienzo de la pandemia pero se ha mantenido en el tiempo, beneficiando a más de 3 mil personas, independiente de su previsión o del puntaje en el Registro Social de Hogares.

“El programa, a través de un contacto semanal telefónico, coordina la entrega de apoyos mediante un equipo en terreno que acude con asistencia en salud o social, alimentos desde social o desde el Banco de Alimentos Municipal, apoyos en materias jurídicas o de seguridad” explica Mauro Tamayo, alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia. Dado el éxito de esta iniciativa, este programa se ha replicado en otras comunas del país, como en Macul y Santa Juana (Región del Biobío).

La Fundación Vida Independiente Chile, destaca por su programa RED: Emprendedores con Discapacidad, el cual consiste en desarrollar un sistema de apoyo en la generación de ingresos para personas con discapacidad y sus familias, así como organizaciones de y para personas con discapacidad, que se desenvuelvan en una actividad económica independiente, y que han visto mermados sus ingresos por la emergencia del Covid-19.

Además buscan crear una comunidad que valore el comercio justo y sustentable, orientado a toda la sociedad, especialmente aquellos que se inclinan por adquirir a pequeños emprendedores con enfoque inclusivo y social.

“Nos enorgullece este reconocimiento, porque permite visibilizar la situación del trabajo por cuenta propia que desarrollan personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores. Entre otros resultados, este programa ha permitido disminuir la brecha existente sobre el menor acceso a la información en temas relacionados a la gestión de negocios, por eso en nuestra web tenemos disponibles una serie de recursos en formatos accesibles, incluyendo cápsulas educativas con lengua de señas, documentos en lectura fácil y documentos en Braille”, destaca Jimena Luna, directora ejecutiva de Fundación Vida Independiente Chile.

¿Qué es Zero Project?

Zero Project es una iniciativa de Essl Foundation, institución austriaca que lucha por la construcción de un mundo sin barreras para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la búsqueda y difusión de soluciones innovadoras para la inclusión. Con énfasis en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueve la eliminación de las barreras que impiden la plena inclusión.

El proceso de investigación de Zero Project está marcado por su compromiso con un extenso proceso de revisión por pares siguiendo tres criterios principales: innovación, impacto y escalabilidad. Gracias a su amplia red global, Zero Project organiza un proceso de nominación, evaluación y selección de varios pasos, que culmina con el anuncio de los ganadores anuales. Los ganadores tienen la oportunidad de exhibir su trabajo innovador en la Conferencia Zero Project, donde obtienen un lugar especial en el Reporte Zero Project que se compartirá en línea.

La conferencia se trasmitirá completa por el canal de YouTube de Zero Project y se podrá acceder a las sesiones paralelas, talleres, presentaciones magistrales y debates.