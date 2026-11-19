En un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población chilena y la necesidad de fortalecer las respuestas desde los territorios, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Chile y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizarán el próximo viernes 27 de noviembre el encuentro “Buenas Prácticas Municipales para Personas Mayores”, instancia que marcará el cierre de la primera edición del Concurso de Buenas Prácticas Municipales sobre Envejecimiento y Cuidados en la Gestión Municipal.

La actividad se desarrollará a partir de las 09:30 horas en la sede de FLACSO Chile, ubicada en Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura, y reunirá a representantes municipales, especialistas y actores vinculados al envejecimiento y los cuidados, con el propósito de compartir experiencias locales y promover su aprendizaje y replicabilidad en otros territorios.

Un proceso de colaboración frente al envejecimiento

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

Uno de los primeros hitos de este proceso tuvo lugar en abril, durante el seminario “Municipios ante el desafío del envejecimiento: gobernanza local y políticas para personas mayores”, instancia que reunió a autoridades, especialistas y representantes del mundo municipal para reflexionar sobre el papel de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas públicas orientadas a las personas mayores.

En esa oportunidad, ambas instituciones presentaron los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Envejecimiento en Chile, que reveló que el 92,8% de las personas encuestadas considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento, mientras que el 88,2% reconoce que los municipios tienen un rol importante en el apoyo a las personas mayores.

El encuentro también marcó el lanzamiento del Concurso de Buenas Prácticas Municipales sobre Envejecimiento y Cuidados en la Gestión Municipal, iniciativa orientada a identificar, reconocer y difundir experiencias locales que contribuyan al bienestar, la autonomía y la participación de las personas mayores, promoviendo el aprendizaje y la colaboración entre municipios.

De la convocatoria al reconocimiento de experiencias municipales

Entre mayo y agosto de 2026, el concurso recibió 38 postulaciones provenientes de 29 municipios de 15 regiones del país, reflejando la diversidad de iniciativas que se están desarrollando desde los gobiernos locales en materia de envejecimiento y cuidados.

En una primera etapa, los equipos técnicos evaluaron las postulaciones considerando criterios de eficacia, eficiencia, gestión y monitoreo. Como resultado, 14 iniciativas avanzaron a la segunda fase, donde fueron analizadas por una comisión de expertos y expertas en envejecimiento, políticas públicas y gestión territorial.

La comisión evaluadora, reunida en octubre, examinó las experiencias considerando tres dimensiones fundamentales: replicabilidad, impacto e innovación, con especial atención a las posibilidades de que estas prácticas puedan adaptarse e implementarse en otros territorios.

Este proceso permitirá reconocer iniciativas que abordan ámbitos como envejecimiento activo, cuidados, salud, protección de derechos y participación comunitaria, contribuyendo a visibilizar respuestas locales frente a uno de los principales desafíos demográficos del país.

Experiencias municipales que pueden inspirar a otros territorios

Durante la jornada del 27 de noviembre, representantes de los municipios de Huechuraba, Renca, Concepción, Santiago y Machalí participarán en una primera sesión de intercambio, en la que abordarán las características de sus iniciativas y cómo estas han contribuido a mejorar la vida de las personas mayores.

Posteriormente, los municipios de Coyhaique, Temuco, Victoria y San Nicoláscompartirán sus experiencias, con especial énfasis en los obstáculos que enfrentaron para implementar sus prácticas y las posibilidades de desarrollar soluciones desde la gestión local.

Ambos espacios estarán orientados al diálogo y al intercambio de aprendizajes, permitiendo conocer experiencias que puedan servir como referencia para otros gobiernos locales.

Reconocimiento a las buenas prácticas municipales

Uno de los momentos centrales de la actividad será la ceremonia de premiación del concurso, instancia en la que se darán a conocer las iniciativas reconocidas tras el proceso de evaluación.

La jornada contará con la participación de Andrés Chacón, director ejecutivo de AMUCH; Fabricio Franco, director de FLACSO Chile; y Paula Forttes, coordinadora del Programa Envejecimiento y Cuidados de FLACSO Chile.

A través de este reconocimiento, ambas instituciones buscan visibilizar experiencias que contribuyan a fortalecer las capacidades municipales y promover respuestas innovadoras frente a los desafíos del envejecimiento, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la colaboración entre territorios.

Inscripciones abiertas

El encuentro “Buenas Prácticas Municipales para Personas Mayores” se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026, entre las 09:30 y las 13:00 horas, en la sede de FLACSO Chile, ubicada en Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura.

La actividad está dirigida a representantes municipales, profesionales, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en conocer experiencias locales orientadas al bienestar de las personas mayores.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario