Juventud: una generación que necesita oportunidades, no etiquetas

Cada 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud nos invita a poner la mirada sobre las nuevas generaciones. Habitualmente lo hacemos hablando de sus problemas. Desempleo, salud mental, violencia, pobreza o incertidumbre aparecen rápidamente en el diagnóstico. Todos son desafíos reales, pero mirar a los jóvenes únicamente desde sus carencias nos impide comprender quizás lo más importante: también constituyen una de las principales capacidades que tiene Chile para enfrentar las transformaciones de las próximas décadas.

Y los desafíos a los que se enfrentan son muy importantes. Según el Banco Mundial, el desempleo entre los jóvenes chilenos de 15 a 24 años llegó al 21,6% en 2025, frente al 9% de la población general. A eso se suma la informalidad, inestabilidad, falta de redes y las nuevas competencias que demanda la transformación digital. Para las mujeres jóvenes que realizan tareas de cuidado y quienes viven en territorios con menor oferta educativa y laboral, las barreras pueden ser aún mayores.

Por otra parte, la Encuesta Juventud y Bienestar 2024 de SENDA, realizada a más de 135 mil estudiantes de segundo medio, muestra señales que no podemos ignorar: un 33,9% declara sentirse un fracaso y un 41,1% cree que no es bueno o buena para nada. Hablar de oportunidades para los jóvenes implica, por tanto, hablar también de salud mental, vínculos y espacios seguros.

También entre ellos existe una preocupación creciente por el futuro del planeta. Pero no debiéramos interpretar esa preocupación solamente como angustia. También existe allí una enorme oportunidad para incorporar a los jóvenes como protagonistas de la adaptación local, la educación ambiental y la construcción de comunidades más resilientes.

Porque esta generación quiere participar. La 11ª Encuesta Nacional de Juventudes 2025 muestra que 70% participó en alguna organización social durante el último año. La encuesta anterior ya había revelado que un 81% consideraba que las votaciones pueden generar cambios en la sociedad, siendo una señal de que verdaderamente los jóvenes quieren integrarse a los debates y a generar cambios reales.

Desde World Vision creemos que el desarrollo juvenil requiere precisamente eso: habilidades y competencias, pero también confianza, capacidad de tomar decisiones, oportunidades para contribuir y entornos familiares, comunitarios e institucionales que permitan desplegar ese potencial.

En este Día Internacional de la Juventud quizás deberíamos dejar de preguntarnos qué les falta a nuestros jóvenes y comenzar a preguntarnos qué nos falta como sociedad para permitirles desarrollarse.