“La Cancha Nos Une”: Recuperando multicanchas y la vida comunitaria en la Región Metropolitana

Con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover la vida comunitaria, Enel dio inicio a su programa La Cancha Nos Une, iniciativa que busca renovar multicanchas en distintas comunas de la Región Metropolitana. El proyecto contempla mejorar sus sistemas de iluminación mediante tecnología LED de alta eficiencia energética y reacondicionar estos espacios de encuentro para fomentar la práctica deportiva y la recreación familiar.

La primera intervención se realizó en la comuna de Recoleta, donde se iluminó la multicancha ubicada en Nicolás de Garnica 500. La inauguración incluyó actividades recreativas para los vecinos y una ceremonia de apertura para celebrar la recuperación de este espacio comunitario.

El proyecto busca recuperar estos recintos como puntos de encuentro para las comunidades. La incorporación de iluminación LED eficiente permite ampliar sus horarios de uso, mejorar las condiciones para la práctica deportiva y contribuir a una mejor calidad de vida de vecinos y vecinas.

El programa surge como una extensión del trabajo territorial que la compañía desarrolla a través de la Copa Enel y considera la recuperación de espacios deportivos que cumplen un rol clave en los barrios, devolviéndoles su función como lugares de reunión, actividad física y recreación familiar.

Entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, La Cancha Nos Une contempla cinco intervenciones de reacondicionamiento de multicanchas, acompañadas de actividades abiertas a la comunidad para celebrar la puesta en funcionamiento de los recintos renovados.

Estas jornadas incluirán experiencias deportivas, culturales y recreativas orientadas a fomentar la participación de niños, niñas, jóvenes y familias, con el propósito de seguir fortaleciendo el vínculo entre deporte, comunidad y sostenibilidad, y poner en valor espacios que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas.