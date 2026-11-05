A más de 1.400 kilómetros de Santiago y lejos de los principales centros urbanos de la Región de Aysén, Villa Cerro Castillo se convirtió durante los primeros días de noviembre en el punto de encuentro de ciclistas nacionales e internacionales. La localidad, que cuenta con cerca de 650 habitantes, recibió la segunda edición chilena de Titan Forest Patagonia, una competencia de gravel y mountain bike que, más allá de sus resultados deportivos, forma parte de una apuesta regional: utilizar el turismo deportivo para dinamizar las economías locales y proyectar internacionalmente el destino Aysén Patagonia.

La competencia se desarrolló entre el 2 y el 5 de noviembre, con cuatro etapas que recorrieron distintos paisajes de la comuna de Río Ibáñez. Fue la primera vez que el evento tuvo su base en Villa Cerro Castillo, una decisión que también refleja el interés por descentralizar la actividad turística y llevar eventos de alcance internacional a localidades que habitualmente están fuera de los principales circuitos.

Para Gabriel Agosin, Director de la Titan Forest Patagonia, uno de los principales impactos de la iniciativa está precisamente en la comunidad que recibe el evento. Organizar una competencia de estas características en una localidad pequeña y alejada de Santiago —e incluso de Coyhaique, capital regional— supone un desafío logístico, pero también una oportunidad para sus habitantes.

“Ver que en su territorio se logra montar un evento que además tiene repercusión internacional” genera orgullo y sentido de pertenencia, explica.

Una competencia que busca activar la economía local

El impacto económico es otra de las dimensiones que tanto la organización como el gobierno regional busca desarrollar. La llegada de participantes, equipos y personal moviliza servicios de alimentación, alojamiento, transporte, seguridad, atención médica y otros requerimientos logísticos.

Según una estimación de la organización, cerca del 80% de los servicios contratados para esta edición provino de la Región de Aysén. La cifra considera distintos proveedores y trabajadores que participaron en la producción del evento, y da cuenta de una intención de mantener parte importante de la actividad económica dentro del territorio.

Para una localidad como Villa Cerro Castillo, donde la oferta de servicios es acotada y la actividad turística tiene una marcada estacionalidad, este tipo de iniciativas puede representar una oportunidad para emprendimientos y proveedores locales. También representa una oportunidad para dar a conocer los productos y experiencias de la zona entre visitantes que, en muchos casos, llegan desde el extranjero y extienden su estadía algunos días antes o después de la competencia. Ese tiempo adicional les permite recorrer el territorio, conocer sus atractivos y acercarse a la oferta turística y gastronómica local.

Agosin sostiene que el crecimiento del evento depende tanto de la experiencia deportiva como de los servicios que encuentran los participantes durante su estadía. Por eso, realiza encuestas para conocer su evaluación de las rutas, la organización y el campamento, entre otros aspectos.

Descentralizar el turismo y proyectar Aysén Patagonia

Llevar eventos internacionales a localidades como Villa Cerro Castillo responde a un desafío pendiente para la Región de Aysén: distribuir la actividad turística y sus beneficios entre distintas comunas, más allá de los principales centros urbanos. En ese contexto, Titan Forest Patagonia se inserta en una estrategia de promoción de Aysén Patagonia como destino de turismo aventura.

La iniciativa se desarrolla junto a Sernatur Aysén y cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, a través del Programa de Fortalecimiento para la Competitividad del Destino Aysén Patagonia, además de la participación del Instituto Nacional de Deportes y la Municipalidad de Río Ibáñez. Durante la primera jornada, el gobernador regional, Marcelo Santana, destacó precisamente el propósito de llevar este tipo de actividades más allá de Coyhaique y Puerto Aysén, acercándolas a otras comunas de la región.

El desafío está en que esa exposición se traduzca en beneficios concretos para los territorios. Para evaluar su impacto, resulta clave conocer cuántos visitantes atraen estos eventos, cuánto tiempo permanecen, qué servicios utilizan y qué actividad económica generan. De ello depende que el turismo deportivo pueda consolidarse como una herramienta de desarrollo local y no quedarse únicamente en una vitrina de promoción internacional.

De la visibilidad internacional a una estrategia permanente

Titan Forest forma parte de un circuito internacional que conecta distintas locaciones y destinos, lo que permite que la experiencia en Patagonia llegue a participantes y audiencias de otros mercados. La presencia de ciclistas extranjeros, deportistas de trayectoria y figuras vinculadas al mundo del ciclismo amplía las posibilidades de difusión de la región.

Para sus organizadores, el objetivo es que la competencia pueda incorporarse al calendario anual de Aysén. Agosin reconoce que construir un evento de estas características requiere tiempo, especialmente considerando los largos desplazamientos que deben realizar quienes viajan desde Europa para participar. Sin embargo, sostiene que el paisaje patagónico constituye uno de los principales atractivos de la experiencia.

La continuidad de la carrera Titan permitiría consolidar una actividad que no solo convoca a deportistas, sino que también puede acercar nuevos visitantes al territorio. El desafío será lograr que quienes llegan por la competencia encuentren motivos para regresar, recorrer otros sectores y conocer la oferta turística y productiva de la región durante el resto del año.

La experiencia de los participantes también permite dimensionar el atractivo de Aysén Patagonia como destino internacional. El español Daniel Moreno, ganador de todas las etapas de gravel de esta edición, llegó con expectativas deportivas, pero destacó especialmente la posibilidad de recorrer y disfrutar los paisajes de la región. El ciclista, que se retiró de la competición profesional en 2018, valoró las características del entorno patagónico y la posibilidad de vivir una competencia diferente a otras pruebas del circuito. “Me encanta la Patagonia chilena. Son entornos únicos en el mundo y, si tienes la posibilidad de vivir estas experiencias y eres aventurero, tienes que hacerlo”, comentó.

Desde Argentina, Gabriel Dorhmann llegó después de dos días de viaje por tierra y terminó coronándose campeón de mountain bike, tras administrar sus fuerzas a lo largo de las etapas y conseguir despegarse de sus rivales en la tercera jornada. Para el ciclista, que anteriormente se desempeñó como profesor de Educación Física y hoy se dedica completamente a este deporte, la experiencia tuvo un componente especial: era su primera visita a la Patagonia chilena. “Es algo increíble. No conocía esta parte de la Patagonia y me encontré con un entorno espectacular, más aún pudiendo disfrutarlo haciendo lo que me gusta”, señaló.

Además de destacar los paisajes y la experiencia deportiva, valoró la camaradería entre los competidores y manifestó su intención de regresar el próximo año.

Titan Forest Patagonia es un ejemplo de cómo el turismo deportivo puede ir más allá de la competencia y convertirse en una herramienta para conectar promoción internacional, actividad económica y desarrollo local. El desafío para Aysén Patagonia será transformar esa proyección en oportunidades que permanezcan en el territorio y beneficien a sus comunidades.