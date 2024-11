“No tenía idea de que ser una bebedora social me dañaría el hígado a los 31 años”

Acababa de ser mamá y fui al médico general porque me sentía cansada todo el tiempo. Eso condujo a exámenes de sangre y una prueba de la función del hígado.

Salí del hospital a la casa caminando lentamente en estupor, empujando a mi hija en su cochecito. Esto me estaba pasando, pensé, pero no podía ser la única.

Después del resultado anormal de mis exámenes de sangre, fui referida al hospital New Victoria de Glasgow (Escocia), donde me hicieron un ultrasonido y finalmente una elastografía . Todo eso ocurrió en el lapso de un año aproximadamente.

Eso era indicación de cicatrización severa y, de no haber sido detectada, y si yo no hubiera dejado de beber, hubiera progresado a cirrosis .

La “hora de vino”

No planeo volver a beber otra vez, tal como me han aconsejado.

No he tocado una gota durante casi un año y me siento mucho mejor por eso, pero me sigue haciendo falta de una manera que no puedo identificar.