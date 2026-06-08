Diabetes tipo 5, la nueva y desconocida categoría de la enfermedad que divide a científicos y médico

La Federación Internacional de Diabetes (FID), que representa a 251 asociaciones nacionales de diabetes, la reconoció formalmente el año pasado.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoce esta afección, ya que considera que todavía no hay pruebas suficientes que confirmen que se trata de una forma separada de la enfermedad.

Algunos científicos creen que el tipo 5 podría afectar a hasta 25 millones de pacientes con diabetes, y advierten que confundirlo con otras formas es perjudicial.

La doctora Meredith Hawkins, directora del Instituto Mundial de Diabetes de la Facultad de Medicina Albert Einstein, cree que la clasificación errónea es un “problema muy generalizado” que provoca muertes por un tratamiento inadecuado con insulina.

“Muchos de estos jóvenes con los que nos hemos encontrado con frecuencia ya no se despertaron por la mañana”, señala.

“Constantemente agotados”

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo deja de producir insulina, mientras que la diabetes tipo 2 está relacionada con la resistencia a la insulina.

Sin embargo, los científicos sugieren que el tipo 5 puede estar relacionado con la desnutrición crónica, que afecta el desarrollo del páncreas, el órgano que produce insulina.

Es posible que estos pacientes sigan produciendo insulina, pero no la suficiente, y pueden ser inusualmente sensibles a ella.

Por esa razón, los tratamientos estándar no siempre funcionan y, en algunos casos, pueden ser perjudiciales.

Incluso una dosis minúscula de insulina puede provocar hipoglucemia (cuando el nivel de azúcar en sangre desciende peligrosamente), lo que puede resultar mortal.

Al igual que las demás formas, la de tipo 5 puede provocar complicaciones graves, como ceguera, insuficiencia renal, daños en los nervios y heridas de cicatrización lenta que pueden requerir la amputación.

Dado que suele afectar a personas jóvenes con un peso muy inferior al normal y niveles muy altos de azúcar en sangre, es fácil confundirla con la diabetes tipo 1. Los síntomas también pueden ser muy similares.

Noella, que actualmente vive en Uganda, dice que esa fue su experiencia. Desde que tiene memoria fue delgada y, poco después del nacimiento de su segundo hijo, comenzó a sentirse mal.

“Mi boca siempre estaba seca. Bebía mucha agua e incluso por la noche me despertaba dos o tres veces”, dice.

También perdió peso rápidamente, pasando de 58 kg a 49 kg, y se sentía constantemente agotada, dos síntomas comunes del tipo 1.

“Diabetes magra”

La diabetes tipo 5 afecta especialmente a pacientes en partes de Asia y África subsahariana, donde la malnutrición infantil sigue siendo generalizada.

Sin embargo, los estudios sugieren que la diabetes también está aumentando entre las personas con bajo peso en otros países.

Un estudio de 2023 publicado en Diabetes Care, basado en datos de más de 2,6 millones de adultos de Estados Unidos, reveló que las tasas de la llamada “diabetes magra” entre las personas no obesas estaban aumentando.

Sophia Sharer, de Londres, cree que cumple con este criterio. Tenía 23 años cuando los análisis de sangre de rutina mostraron inesperadamente niveles de azúcar en sangre del rango de los diabéticos.

La periodista, que ahora tiene 26 años, señala que tuvo un peso muy inferior al normal durante gran parte de su infancia y adolescencia, y que en un momento dado pasó tiempo en el hospital.

Cuando empezó a subir de peso a los 19 años, comenzó a sentirse mal.

“Me daba mucha hambre y temblaba muy rápido, y sentía que me iba a desmayar”.

Después de que las pruebas descartaran la diabetes tipo 1 y las formas genéticas más raras de la enfermedad, los médicos finalmente la internaron en una clínica de diabetes tipo 2 “por falta de otra alternativa”, dice.

Un científico que participó en la identificación del tipo 5 le dijo a Sophia que probablemente compartía algunas de las características de la enfermedad.