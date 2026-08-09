Formación de médicos, déficit de especialistas y humanismo marcarán II Seminario de Educación Médica

Con el propósito de analizar los principales desafíos que enfrenta la formación de médicos en Chile y generar propuestas para fortalecer su calidad, la Academia Chilena de Medicina realizará el próximo lunes 10 de agosto el II Seminario de Educación Médica: “La Educación Médica en Chile hoy y mirando al futuro”. La jornada se desarrollará entre las 8:30 y las 17:00 horas, en el Salón de Honor del Instituto de Chile.

Organizado por el Comité de Educación Médica de la Academia Chilena de Medicina y coordinado por el Dr. Emilio Roessler y la Dra. María Eugenia Pinto, el encuentro convocará a representantes de instituciones clave para la educación y el ejercicio de la medicina, entre ellas Asofamech, Minsal, Mineduc, Colmed, Conacem, CNA y Eunacom.

La jornada busca generar un espacio de análisis conjunto sobre los distintos factores que inciden en la calidad de la formación médica y en la disponibilidad de profesionales que requiere el país. Entre los temas que contempla el programa se encuentran los requisitos para la creación de nuevas escuelas de medicina, las necesidades de médicos generales y especialistas, la distribución de los campos clínicos, la formación de especialistas y el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad.

Uno de los ejes del seminario será también la necesidad de recuperar y fortalecer el humanismo médico como parte fundamental de la formación profesional. La discusión buscará poner en valor una medicina que combine una sólida preparación científica y técnica con competencias humanas como la empatía, la cercanía y la capacidad de comprender al paciente como centro de la atención.

En este ámbito, tendrá especial relevancia el papel de los tutores clínicos y de los campos clínicos en la formación de los futuros médicos. Más allá de ser espacios para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, estos deben constituirse en ambientes académicos de excelencia, donde los estudiantes puedan incorporar tanto las competencias profesionales como los valores que sustentan una atención de calidad.

Otro de los desafíos que abordará el encuentro será la distribución de médicos generales y especialistas en el territorio nacional, particularmente las brechas que persisten en regiones. El objetivo es aportar antecedentes y promover una discusión basada en evidencia que contribuya al diseño de políticas públicas y estrategias de formación que respondan de manera más efectiva a las necesidades sanitarias del país.

La coordinadora del seminario, María Eugenia Pinto, destaca la importancia de reunir a las distintas instituciones vinculadas a la educación médica para abordar estos desafíos desde una perspectiva común.

“Es necesario volver a retomar el concepto del médico que se prepara con una alta calidad y una alta competencia para llevar a cabo su tarea de atención del enfermo, pero al mismo tiempo volver al concepto del humanismo médico, con un profesional cercano, empático y que pone al paciente en el centro de la atención. Esos son puntos importantes que se tratarán en este seminario, junto con las instituciones que nos pueden entregar esa información para trabajar en propuestas que permitan superar las brechas que existen actualmente”, detalla.

El seminario está dirigido a decanos, vicedecanos, directores de escuelas de medicina, responsables de programas de pre y posgrado, académicos y médicos interesados en el desarrollo de la educación médica.

Los cupos para participar presencialmente ya se encuentran completos. Sin embargo, la Academia Chilena de Medicina dispondrá de una transmisión en línea para quienes soliciten previamente el enlace de acceso escribiendo a academiachilenademedicina@gmail.com.