Listeria: por qué esta bacteria detectada en quesos es peligrosa y qué hacer ante alerta alimentaria

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria tras detectarse Listeria monocytogenes en un lote de queso mantecoso laminado marca La Rotunda, hallazgo que vuelve a poner la atención sobre una bacteria que, aunque causa relativamente pocos casos de enfermedad, puede tener consecuencias graves en determinados grupos de la población.

El producto involucrado corresponde a queso mantecoso laminado en formato de 300 gramos, lote T3180726, elaborado el 30 de julio de 2026 y con fecha de vencimiento el 27 de noviembre de este año. La contaminación fue detectada por la Seremi de Salud de Valparaíso durante una fiscalización realizada como parte de la vigilancia microbiológica de alimentos. La autoridad inició el retiro del producto e instruyó no consumir unidades pertenecientes al lote afectado.

¿Qué es la Listeria y por qué puede ser peligrosa?

La Listeria monocytogenes es una bacteria presente en el ambiente que puede llegar a diferentes alimentos y provocar una infección denominada listeriosis. Una de sus características particulares es su capacidad para sobrevivir y multiplicarse incluso a las bajas temperaturas habituales de un refrigerador, por lo que mantener un alimento contaminado en frío no necesariamente elimina el riesgo.

Por esa razón, ha sido asociada especialmente a alimentos refrigerados y listos para consumir, además de productos como quesos blandos, lácteos no pasteurizados, productos cárnicos preparados, patés y pescados ahumados. La cocción adecuada y la pasteurización sí permiten eliminar la bacteria.

En muchas personas la infección puede no provocar enfermedad o manifestarse como un cuadro gastrointestinal leve. Sin embargo, el problema aparece cuando la bacteria traspasa el intestino y provoca una listeriosis invasiva. En esos casos puede alcanzar el torrente sanguíneo o el sistema nervioso y producir complicaciones como sepsis, meningitis o meningoencefalitis. El propio Minsal caracteriza la enfermedad por su baja morbilidad, pero una elevada mortalidad cuando adopta su forma invasiva.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

La mayoría de las personas sanas tiene una baja probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Los principales grupos de riesgo son embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o con el sistema inmunitario debilitado, como pacientes con cáncer, trasplantes de órganos, hemodiálisis o VIH.

El caso de las embarazadas requiere especial atención. La infección puede producir síntomas leves —incluso similares a una gripe— en la madre, pero tener consecuencias mucho más graves para el embarazo. La listeriosis está asociada a abortos espontáneos, muerte fetal, partos prematuros e infecciones graves en recién nacidos.

¿Cuáles son los síntomas?

Las manifestaciones pueden variar. En los cuadros gastrointestinales pueden aparecer diarrea y vómitos, mientras que una infección invasiva puede comenzar con fiebre, cansancio y dolores musculares.

Cuando compromete el sistema nervioso también pueden aparecer dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones. Los síntomas no necesariamente se presentan inmediatamente después de consumir el alimento: pueden aparecer días e incluso varias semanas después de la exposición.

¿Qué hacer si tiene el queso afectado?

La principal recomendación es no consumir el producto correspondiente al lote incluido en la alerta. Si una persona ya lo consumió y posteriormente presenta fiebre, vómitos o diarrea, la indicación de la autoridad sanitaria es acudir a un centro de salud e informar sobre el posible consumo del alimento contaminado.

La consulta es especialmente importante en personas pertenecientes a los grupos de mayor riesgo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una persona que consumió un alimento posiblemente contaminado pero permanece sin síntomas generalmente no requiere exámenes o tratamiento preventivo, aunque quienes pertenecen a grupos vulnerables pueden consultar a su equipo de salud ante cualquier duda.

Cómo reducir el riesgo de listeriosis

El Minsal recomienda mantener una adecuada higiene durante la manipulación de alimentos, lavarse las manos antes y después de prepararlos, limpiar superficies y utensilios, separar productos crudos de aquellos ya cocinados y lavar cuidadosamente frutas y verduras. También aconseja consumir carnes y pescados bien cocidos y evitar productos lácteos no pasteurizados.

La limpieza periódica del refrigerador también es importante. A diferencia de otras bacterias transmitidas por alimentos, la refrigeración ralentiza pero no necesariamente impide el crecimiento de Listeria, por lo que respetar las fechas de vencimiento y las condiciones de almacenamiento sigue siendo fundamental.