Estudio revela que una de cada tres muertes por cáncer en Chile corresponde a tipos evitables

Una de cada tres muertes por cáncer en Chile corresponde a tipos considerados evitables mediante prevención o tratamiento oportuno. En 2023, estas representaron el 33,9% de los fallecimientos por la enfermedad, frente al 38,3% registrado en 1998, según un estudio presentado por el nuevo Observatorio de Salud Pública y Equidad de la Universidad Central.

La investigación “Trayectorias e inequidades en la distribución de muertes evitables por cánceres entre comunas asignadas a Servicios de Salud”, encabezada por el Dr. Pedro Zitko, analizó la evolución de estas defunciones desde 1998. Sus resultados muestran avances, pero también desigualdades asociadas al territorio y al nivel educacional de la población.

Ruralidad y escolaridad marcan las brechas

La ruralidad aparece como uno de los factores más fuertemente vinculados a las diferencias en mortalidad evitable por cáncer. Según el análisis, por cada 10 puntos porcentuales adicionales de ruralidad en el estrato territorial, el riesgo asociado de muerte evitable por esta enfermedad aumenta 12,1 veces.

Este resultado corresponde a una comparación entre estratos territoriales y no significa que una persona que vive en una zona rural tenga, por ese solo hecho, 12 veces más riesgo de morir. El hallazgo evidencia una fuerte asociación entre ruralidad y mortalidad evitable en los territorios analizados.

La escolaridad también se relaciona con estas diferencias: por cada 10 puntos porcentuales adicionales de población con menos de ocho años de estudios, el riesgo asociado aumenta 1,7 veces. Ambos resultados muestran que las muertes evitables por cáncer se distribuyen de manera desigual en el país.

Entre los territorios que requieren especial atención figura el Servicio de Salud Antofagasta, que presenta de forma consistente una mayor tasa estandarizada de muertes evitables por cáncer.

El peso del envejecimiento poblacional

Entre 1998 y 2023, las muertes por cáncer en Chile pasaron de 16.277 a 28.980. Sin embargo, al ajustar las cifras por edad, el riesgo de morir por esta enfermedad disminuyó durante el período. El aumento del número absoluto de fallecimientos se explica principalmente por el envejecimiento de la población.

La evolución también difiere según el tipo de cáncer. Mientras los de estómago, esófago y cervicouterino registran las mayores disminuciones, los de hígado, útero y colorrectal muestran tendencias al alza.

El estudio distingue, además, entre las muertes que podrían evitarse mediante prevención y aquellas que podrían prevenirse con tratamiento oportuno. En el primer grupo, los resultados muestran una tendencia descendente de un 2% anual.