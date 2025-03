Furia municipal: alcalde Pizarro anuncia querellas por ataques a su gestión

Estamos de vuelta con nuestra edición número 31. Violento fue el término de la semana, ya que el viernes en medio aún de su convalecencia después de un severo cuadro de Covid-19 que obligó a entubarlo, el alcalde Orlando Vargas Pizarro anunció querellas en contra de quienes difundieron cuestionamientos sobre su gestión -incluyendo a periodistas-, acusando que todos ellos estaban basados en mentiras.

Mientras eso ocurre en nuestra «Macondo city» y el jefe comunal retoma sus funciones el 24 de marzo, Aquí Arica no se detuvo ni un día en el reporteo para publicar las noticias que promueven el debate y el desarrollo humano en la región. Vamos por ellas, entonces…

«Fumando espero» y nada de nada. Así lo revela nuestra primera nota que da cuenta de que ha pasado un sexenio y aún el estudio de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que entregaría el diseño para el traslado y construcción de una nueva caleta de pescadores, todavía no está terminado, pese a que tenía un plazo de dos años para ejecutarse.

Desde el borde costero caminamos raudos nuevamente hacia el Ministerio Público para cubrir nuestra segunda nota. Allí nos enteramos de que hay una investigación en curso por una denuncia del Gobierno Regional por el ejercicio ilegal de la profesión de periodista en contra de Ximena Valcarce, exdiputada, exconsejera regional y exjefa de Gabinete.

A pocas cuadras de ahí está el edificio de la Municipalidad de Arica. Inevitable fue reportear el cisma que vive el Concejo Municipal por la conveniencia o no de transparentar las contrataciones y despidos adoptados por la nueva administración del alcalde Orlando Vargas. Van cuatro sesiones y aún no hay cuórum para abordar el tema.

Antes de cerrar el newsletter, la familia de Máximo Contreras Poli nos pidió apoyo para difundir una nueva campaña, cuyo fin es obtener recursos para solventar su permanencia en Italia, ya que aún debe permanecer en ese país por los distintos tratamientos que ha recibido el pequeño de 7 años.

Y cerramos con un hito logrado por la Municipalidad de Camarones y la comunidad de Codpa, al obtener la certificación «Green Destinations Bronze Award» del programa «Green Destinations Award,» que reconoce sus prácticas sustentables en turismo.

Como estuvimos en Codpa, nada mejor que sugerirles un juguito con sus naranjas dulces para acompañar la lectura. Y como siempre, los instamos a que inviten a sus amigos y familiares a inscribirse gratis, para que cada martes les llegue este boletín de noticias de la región.

1

Estudio del MOP para nueva caleta de pescadores lleva seis años sin resolverse

Serían solo 780 días, es decir, algo mas de dos años, pero resulta que han pasado seis años y dos gobiernos y aún el diseño de la relocalización de la Caleta de Pescadores sigue pendiente. El trabajo lo comenzó en octubre de 2019 la Dirección Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (DOP), y consideraba nueve etapas hasta la entrega de un informe final.

El estudio fue adjudicado a la consultora PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Limitada por $ 1.393.575.617, los cuales fueron aportados por el Gobierno Regional. El proyecto era parte del conjunto de iniciativas que consideraba el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que impulsó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, para fomentar el desarrollo de las zonas extremas del país.

A raíz de la demora de este estudio, el proyecto no pudo ser construido con los fondos que tenía asegurados desde el PEDZE, ya que este instrumento hoy no está vigente. Debido a ello, es que junto con la incertidumbre respecto a que no existe un plazo acotado para el diseño, la iniciativa enfrenta otro escollo: la ausencia de una decisión concreta sobre cuál será su fuente de financiamiento, dado que las últimas estimaciones indicarían que la construcción de la caleta en el sector de Quiane, podría costar unos $ 100 mil millones.

Aquí Arica accedió a una carta reservada que la Empresa Portuaria Arica (EPA) envió el 8 de enero a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en la que hizo presente su inquietud por el retraso que presenta el diseño. Su preocupación no es trivial, ya que desde que se instaló la caleta en 1998 al interior del puerto, la institución viene haciendo presente los inconvenientes de su localización en una hectárea del recinto portuaria, ya que en ese sector ha proyectado habilitar una zona de almacenamiento de la carga boliviana.

Lo que dice el documento no es nada alentador, pues advierte su preocupación por una nueva postura adoptada por la Dirección Nacional de Obras Portuarias sobre el estudio a partir de noviembre de 2024. Esta apuntaría a dejar sin efecto lo proyectado hasta ahora, para retroceder a una etapa de factibilidad y definir un nuevo sitio de emplazamiento porque no estarían satisfechos con los resultados.

La caleta, además, presenta dificultades operativas para el puerto, dado que cada cierto tiempo la empresa portuaria debe disponer la limpieza de la poza por donde transitan los barcos, ya que en ella flotan desechos de aparejos de pesca o basura que proviene de la orilla de la caleta y que se enredan en las hélices de los barcos.

DOP responde

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) reconoció a Aquí Arica que el diseño está retrasado, precisando que se encuentra en la etapa de diseño de ingeniería y arquitectura de detalle, es decir, según la planificación inicial, en la etapa 6 de 9 que tiene el contrato.

Sobre la decisión de reevaluar un nuevo lugar para el emplazamiento de la caleta que habría sugerido la DOP, el director nacional Ricardo Trigo Pavez aseguró que ello no era efectivo y también descartó que haya una reevaluación. La autoridad declinó referirse a la realización de un sumario administrativo por este estudio.

En cuanto a la demora de seis años de este diseño, Trigo justificó el alargue, señalando que estaba «dentro de los tiempos normales que toma un proyecto de estas características», dada «la magnitud y complejidad del proyecto, sumado a contingencias como la pandemia, que implicó un congelamiento de dos o tres años en la industria».

También negó la existencia de lobby de la empresa Golden Omega, industria del Grupo Angelini, que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera realizó un intenso lobby en el MOP para promover un cambio del emplazamiento de Caleta Quiane, advirtiendo perjuicios en sus operaciones y riesgos a sus condiciones sanitarias, ya que el nuevo terminal pesquero estaría contiguo a su planta productora de aceite Omega 3.

Y respecto del plazo final para terminar este estudio, no estableció una fecha clara y reconoció que la fuente de financiamiento de la fase constructiva aún no está definida.

Pescadores reclaman demora

La demora del estudio puso inquietas a nueve organizaciones de percadores semiindustiales, artesanales y de buzos mariscadores. Fue por eso que enviaron una carta a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el pasado 1 de febrero.

2

Fiscalía abre investigación contra Ximena Valcarce por declarar título falso

Tras una denuncia interpuesta desde el Gobierno Regional (Gore) por ejercicio ilegal de la profesión de periodista, la Fiscalía del Ministerio Público abrió una investigación en contra de la exconsejera regional Ximena Valcarce Becerra, por haber presentado una declaración falsa de que estaba en posesión del título profesional de periodista, al ser contratada desde el 27 noviembre pasado hasta el 6 de enero como jefa de Gabinete de la gobernadora regional republicana, Romina Cifuentes González.

La situación fue expuesta por orden del gobernador regional Diego Paco Mamani al Ministerio Público, tras no conseguir una respuesta de Valcarce respecto de la ausencia del título profesional en su carpeta como funcionaria, para respaldar el pago de su salario por $ 3.304.038, en el que se incluyó el monto de la asignación profesional, sin tener a la vista este documento.

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero confirmó la apertura de la investigación penal por este caso y evitó confirmar si Valcarce ya había sido citada a declarar.

Gore pidió devolver sueldo

Ante las consultas de Aquí Arica sobre la denuncia realizada en el Ministerio Público, desde el Gobierno Regional informaron que Valcarce «al momento de su ingreso, declaró que su profesión era periodista. ⁠ ⁠⁠Se le solicitó en reiteradas ocasiones la presentación de su título profesional, lo que no ocurrió».

⁠A raíz de que no hubo respuesta de la exjefa de Gabinete, indica el comunicado, «se requirió información a la universidad en la que declaró haber cursado sus estudios, la cual informó que la Sra. Valcarce no se encontraba titulada, sino solo egresada de la carrera de periodismo».

Tras acreditar la ausencia de un título profesional que avalara el pago del sueldo con la asignación profesional, el Gore confirmó que «se dispuso la revocación del acto administrativo de su contratación y la restitución de los montos pagados en remuneraciones. Asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, se puso el caso en conocimiento del Ministerio Público».

Del mismo modo, la institución abrió una investigación sumaria para determinar responsabilidades en la contratación de Valcarce y el pago del sueldo con la asignación profesional, sin que se hubiese acreditado y exigido el título profesional. Es más, a nivel interno se elaboró un comunicado que fue difundido internamente en el Gore, donde se dio por acreditado que la exfuncionaria tenía título profesional.

La exgobernadora y actual consejera regional, Romina Cifuentes, dijo que desconocía que Valcarce «no contaba con su título profesional, pues al momento de su contratación se obtuvo el visto bueno del Área de Recursos Humanos, quienes solicitan estos documentos. Además, Ximena es una persona reconocida en la región, por ser exdiputada, exgobernadora y exconsejera regional, además de una trayectoria importante en medios de comunicación. Incluso en la web de la Biblioteca del Congreso Nacional aparece en su biografía que se tituló de periodista en la Universidad Uniacc. Por tanto, es ella quien debe dar las explicaciones correspondientes en las instancias legales y/o administrativas».

Saludos como periodista

Hace varios años que las dudas sobre el título de periodista que decía tener Ximena Valcarce era un «comidillo» en la región. A ella mientras fue consejera regional la saludaban siempre en el Día de la Prensa, el 13 de febrero, y en el Día Nacional del Periodista, el 11 de julio, según varios testigos.

Lo extraño es que la información que ella entregó a los organismos del Estado donde se desempeñó durante estas últimas dos décadas, siempre fue validada. Así lo revela la Biblioteca del Congreso en su web, donde en su biografía se da por cierto que es periodista:

Cuando fue nombrada por el gobierno de Sebastián Piñera como gobernadora provincial de Arica en noviembre de 2011, también se aceptaron sus credenciales de periodista y se validó que era Licenciada en Comunicación Social. La página de Transparencia así lo revela:

Y en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) como candidata a consejera regional en 2017, otra vez aparece como periodista. Sin embargo, la información cambia en 2021 para su reelección, momento en que dejó de declarar su profesión.

3

Guerra entre concejales por acceso a contrataciones y despidos en el municipio

A solo 90 días de asumir el alcalde Orlando Vargas Pizarro, ya se produjo el primer cisma en el Concejo Municipal. La razón: el desacuerdo entre los concejales sobre la pertinencia de exigir una cuenta pública para acceder al listado de desvinculaciones y contrataciones de personal, dadas las constantes evasivas de la nueva administración en la entrega de esta información. Todo esto ocurrió en su ausencia, pues aún la autoridad municipal está con licencia médica debido un grave cuadro de Covid-19 que lo tuvo internado en el Hospital Juan Noé.

Pese a que los 10 diez concejales habían suscrito una carta autoconvocándose en un tercer intento por reunirse con el equipo directivo de Vargas para abordar el tema, la sesión no se pudo efectuar el jueves por la mañana. Extrañamente, la reunión no tuvo el cuórum mínimo de seis ediles para sesionar, porque solo llegaron los concejales Max Schauer (UDI), Dolores Cautivo (PC), Maximiliano Manríquez (independiente pro PL) y Carolina Medalla (RN).

Al salir del salón se produjo un primer round porque los cuatro ediles se encontraron con tres concejales que estaban en el mismo edificio. En plena escalera del recinto y con funcionarios municipales de testigos, la concejala Cautivo le enrostró a sus pares Jaqueline Boero (Partido Republicano) y Susan Vega (Partido Demócrata) su inasistencia a la sesión. Ambas estaban a esa hora participando en la celebración de un cumpleaños de una funcionaria en horario de trabajo, en la oficina de la Secretaría de los concejales.

Con tono parco, Boero les respondió: «Ya lo conversamos arriba con el alcalde subrogante». Luego salieron las ediles al pasillo, donde la discusión fue subiendo de tono y a la que se plegó el edil Cristián Rodríguez. En medio de los dimes y diretes, la concejal Boero les habría señalado que habría una oferta del alcalde de dar dos cupos de trabajo por cada concejal, pero que ella no la habría aceptado.

En medio de los reclamos mutuos por su falta de compromiso por generar acciones para lograr transparencia en la gestión municipal, los concejales reelectos Schauer, Medalla y Cautivo fueron acusados de haber viajado con dineros municipales durante la administración de Espíndola.

Conclusión: no hubo reunión y la sesión quedó autoconvocada para el día siguiente, jornada en la que tampoco hubo cuórum.

Guerra de videos

Pero el conflicto no quedó allí. Los cuatro concejales que asistieron a la fallida sesión, realizaron un video que distribuyeron por redes sociales, acusando a los inasistentes de no colaborar con la necesidad de transparencia sobre el uso de los recursos públicos y el reclutamiento o exoneraciones de funcionarios.

Y más tarde, cinco de los seis ediles inasistentes, específicamente, Cristián Rodríguez (PH), los republicanos Jaqueline Boero y Víctor Sepúlveda, Susan Vega (independiente por Demócratas) y Daniel Manríquez (PDG) difundieron otro video, en el que no figuraba uno de los concejales ausentes: el socialista Mario Mamani, quien se excusó por estar enfermo.

En el video que distribuyeron, acusaron de haber sido agredidos por los otros ediles y denunciaron un complot orquestado por la concejala comunista en contra de la nueva administración. También los acusaron de estar «blindando» a funcionarios de la gestión saliente de Espíndola y a los tres concejales reelectos (Schauer, Cautivo y Medalla) de haber sido beneficiados con numerosos viajes en la administración anterior.

El viernes, en tanto, desde su hogar y aún convaleciente, mediante un contacto radial, el alcalde rechazó los cuestionamientos de los concejales, anunció querellas por difusión de informaciones falsas y denunció que hay «otros de derecha que están pagando a unos periodistas y a unos profesionales para inventar páginas falsas… y nos han puesto en duda nuestra honorabilidad… inventando sueldos altísimos… Esto hay que pararlo de una vez».

4

Activan nueva campaña para asistir al pequeño Maxi en Italia

Durante un año y medio, entre el 2021 y el 2022, la comunidad ariqueña se volcó a realizar una campaña para apoyar el traslado de Máximo Contreras Poli a un hospital en Roma, Italia. Allí le realizarían un trasplante de hígado que en Chile no podían hacerle. El historial médico del menor ha sido complejo: nació con una afección hepática congénita y a esto se le sumó un severo daño neurológico como consecuencia de una mala praxis médica aplicada en nuestro país.

Y si bien la cruzada logró reunir $ 80 millones que le permitieron instalarse en un hospital romano para recibir el tratamiento a partir de noviembre de 2022, hoy la familia del pequeño de 7 años hace un nuevo llamado a la solidaridad ariqueña, ya que requiere mantenerse en Roma. Actualmente, su padre, Cristóbal Contreras, ha asumido el cuidado de los hermanos de Maxi, quienes tienes 6, 4 y 2 años, respectivamente, mientras la madre, Viviana Poli, pernocta en el hospital -que dista dos horas de su casa- pendiente del cuidado de su retoño.

El fin de semana consiguieron mediante una campaña flash la donación de un pasaje aéreo para que la abuela paterna viajara a asistirlos, ya que el padre de Maxi sufre de ataques de pánico y desmayos.

La concejala Carolina Medalla (RN), que ha apoyado la cruzada por Maxi desde un inicio, dijo que «este es un último esfuerzo por la vida y la familia de Máximo. Necesitaban con urgencia que la abuela paterna viajara a apoyar al papá que está con los niños y consiguieron el pasaje. Yo espero que la comunidad los siga apoyando, porque ha sido muy dura y cara su estadía en Italia, donde además los estafaron».

Para esta nueva cruzada de los corazones, se habilitó una cuenta de ahorro Platino Pro en el Banco Estado a nombre de Viviana Poli, con el número 01065327054, correo electrónico: juntosxmaxi@gmail.com.

Maxi muy grave

Las últimas semanas de Máximo en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù han sido delicadas. El viernes pasado -y como constantemente lo hace- su madre Viviana, en el Instagram @juntosxmaxi, reportó que el niño había sido atacado por una bacteria que le generó complicaciones en su hígado, por lo que activaron una cadena de oración por la salud del pequeño.

El infante ha tenido distintas batallas por su vida. Nació con una enfermedad al hígado, llamada atresia de la vía biliar. Le hicieron un trasplante de hígado cuando cumplió 1 año y 2 meses de vida. Un error en ese procedimiento médico -que hoy está siendo investigado en tribunales- le generó un daño neurológico irreparable y complicaciones en su hígado, por lo que se le desató una esteatosis y fibrosis grado III a IV. El temor a sufrir una cirrosis hepática y la imposibilidad de obtener otro hígado, llevó a sus padres a buscar un tratamiento en Italia para salvar su vida.

5

Codpa gana reconocimiento internacional como destino sustentable

Una alianza entre la Municipalidad de Camarones y la comunidad de Codpa, con el apoyo del programa «Arica siempre Activa» de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), permitió anotar un hito para ese desértico valle. La localidad fue reconocida como «Green Destinations Bronze Award», premio otorgado por el programa «Green Destinations Award», en virtud de su manejo sustentable del turismo y por la implementación de buenas prácticas medioambientales.

¿Qué significa este reconocimiento internacional? El alcalde de Camarones, Christian Zavala Soto, explicó que la organización internacional certificadora distinguió un buen estándar en las prácticas de cuatro elementos característicos de Codpa. Dentro de ellas se incluyeron: la elaboración del vino pintatani, el cuidado de los petroglifos, el patrimonio material e inmaterial y la Ruta de las Iglesias, que considera la iglesia San Martín de Tours.

«Pasamos una auditoría que incluyó distintos puntos. Nos certificó una auditora boliviana habilitada por el programa. Ella nos acreditó y certificamos en la categoría Bronze. La importancia de esta certificación nos permitirá posicionar a Codpa a nivel internacional como zona de turismo sustentable. Ese sello nos permitirá atraer turistas que justamente buscan esta condición en sus viajes. Ojalá este trabajo que hicimos se extendiera a toda la región y lográramos una certificación de toda la región», afirmó el jefe comunal.

La distinción fue celebrada este sábado en el frontis de la iglesia San Martín de Tours, construida en el siglo XVIII y declarada monumento histórico dentro del conjunto llamado «Iglesias del Altiplano». Codpa aparecerá con este reconocimiento junto a Cerro Castillo de Aysén y Ojos del Salado en la Región de Atacama.

Un elemento clave en la certificación alcanzada fue el trabajo conjunto entre el municipio y las comunidades que viven en Codpa, las cuales también fueron entrevistadas y observadas sobre su participación en los cuatro puntos evaluados. Asimismo, pesó a su favor el ser la única comuna de la región que cuenta con un relleno sanitario funcionando y puntos de reciclaje; además de sus prácticas que incluyen cantos y ceremonias tradicionales.

A su fin llega nuestra nueva edición. Pero en Aquí Arica no hay descanso. Nos siguen llegando temas de interés y la calle nos espera. ¡Hasta el próximo martes!

FURIA ALCALDICIA. Fue violento el despertar del alcalde después del Covid-19. Amenazas de querellas contra quienes difundan lo que no le parece «objetivo» y acusaciones de pagos a periodistas para difamarlo. ¿A quiénes se referirá? Escríbannos sus inquietudes a aquiarica@elmostrador.cl, en una de esas desciframos el acertijo alcaldicio.