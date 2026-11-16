Sumario contra ministra Aguirre por externalizar fallos

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¡Muy buenos días, Región de Valparaíso! La última semana sí que estuvo movida, ¿no? Y no lo digo solo por el paro de los camioneros, que finalmente consiguieron que el Gobierno bajara el precio del diésel, revirtiera la última alza de los combustibles y congelara sus tarifas hasta el 31 de marzo de 2027. En Valparaíso también protestaron pescadores y taxistas por el costo de la gasolina. Y, afuera del Congreso, los estudiantes se manifestaron en rechazo al proyecto del Presupuesto 2027.

Entre medio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció al medio internacional Bloomberg que el país está en recesión técnica. ¿Qué implica eso? “El riesgo de la recesión en Chile es que la caída de la actividad se transforme en un círculo de menores ingresos, consumo y empleo; por eso, la política económica debe amortiguar ese deterioro, no profundizarlo, como ha ocurrido hasta ahora”, explicó a este medio Diego del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso (UV).

A nivel internacional, se inició la cumbre del clima: la COP31, instancia en la que el Gobierno promoverá la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría técnica del Tratado de Altamar (o BBNJ). Con ese mismo objetivo, la alcaldesa Camila Nieto (FA) informó que participará en la gira presidencial de José Antonio Kast por Asia. Que Chile haya acordado concursar junto a Bélgica, eso sí, fue criticado por el PS en Valparaíso. Según señalaron a El Mercurio de Valparaíso, la decisión contempla que en Bruselas se realicen todas las actividades de protocolo asociadas, lo que “le quita a Valparaíso la posibilidad de convertirse en un verdadero polo global de discusión oceánica”.

En esta edición:

El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso abrirá un sumario contra la ministra Rosa Aguirre para determinar su responsabilidad disciplinaria por encargar a una abogada externa al Poder Judicial la redacción de proyectos de sentencias.

Este lunes, el tribunal de alzada además definirá la terna para suceder a la fiscal regional Claudia Perivancich, en medio de polémicas por la exclusión de una candidata, un eventual conflicto de interés de la ministra Silvana Donoso y cuestionamientos a las cifras de persecución penal de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Tras el derrame de relaves de Codelco Andina en el río Blanco, la Seremi de Salud inspeccionó los tres sistemas de agua potable rural del sector y descartó su cierre preventivo, debido a la baja probabilidad de contaminación de sus pozos. No obstante, está a la espera de los resultados de los análisis de metales pesados en el agua.

El director ejecutivo de la ONG Andes Chile, Francisco Vergara, cuestiona el cierre preventivo del Paseo Wheelwright por aumentar los riesgos para peatones y ciclistas. La organización propuso al municipio y al Gobierno habilitar una pista de Avenida España para la movilidad activa mientras se planifican y ejecutan las obras de recuperación definitiva.

Rockódromo 2026 se realizará del 11 al 13 de diciembre y tendrá por primera vez sus escenarios principales en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso. El festival gratuito contará con artistas como Congreso, Joe Vasconcellos, Dënver y Los Blue Splendor.

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Corte de Valparaíso abrirá sumario contra ministra Rosa Aguirre por externalizar redacción de fallos

El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió instruir un sumario en contra de la ministra Rosa Aguirre Carvajal, luego de conocerse que durante años encargó la redacción de proyectos de sentencias a una abogada externa al Poder Judicial. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad disciplinaria de la magistrada, quien se desempeña como ministra del tribunal de alzada desde 2009.

El caso salió a la luz luego de que La Tercera diera a conocer una demanda laboral presentada por la abogada Damaris Silva, quien sostuvo que durante 17 años trabajó de manera particular para Aguirre, elaborando proyectos de sentencias. Desde 2015, la magistrada le pagaba $300 mil mensuales por sus servicios. La controversia laboral terminó con un acuerdo extrajudicial por $17,5 millones, formalizado mediante una escritura pública el pasado 14 de agosto.

Aquí Valparaíso accedió a la demanda y a los correos electrónicos intercambiados entre ambas, en los que constan instrucciones de Aguirre respecto del sentido y los fundamentos de las resoluciones que debía redactar Silva. En uno de ellos, fechado el 20 de enero de 2025, la ministra le indicó, respecto de un recurso de nulidad laboral: “Hay que RECHAZAR POR FORMA Y FONDO”.

La apertura del sumario implica que el tribunal investigará si la magistrada infringió sus deberes funcionarios, considerando que el Código Orgánico de Tribunales establece que corresponde a los jueces redactar las sentencias. Si se acreditan irregularidades de suficiente gravedad, la investigación podría derivar en sanciones disciplinarias e incluso en una solicitud a la Corte Suprema para iniciar un procedimiento de remoción de la ministra Aguirre.

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Las polémicas que marcan el concurso para elegir al nuevo fiscal regional de Valparaíso

En medio de impugnaciones judiciales, cuestionamientos por un eventual conflicto de interés y críticas a las cifras de persecución penal de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el pleno de la Corte de Apelaciones se prepara para conformar la terna de candidatos a suceder a a la fiscal regional Claudia Perivancich, quien concluirá su período el próximo 29 de diciembre.

Según informó el Poder Judicial, la audiencia pública se realizará este lunes 16 de noviembre a las 12:00 horas, en la primera sala del tribunal, donde los diez postulantes expondrán sus antecedentes y propuestas. Tras una deliberación privada, el pleno comunicará la terna que será remitida al fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público en la región. La audiencia será transmitida a través del canal del Poder Judicial.

La primera controversia se desató el 6 de noviembre, cuando el pleno declaró inadmisibles cinco de las 11 postulaciones al cargo. El miércoles 11, sin embargo, la Corte acogió por unanimidad las solicitudes de reconsideración de cuatro de los excluidos: Mario Carrera, actual fiscal regional de Arica y Parinacota; Pablo Bravo, Samuel Núñez y Fred Silva.

La única postulante que permanece fuera del concurso es la fiscal Greta Fuchslocher, cuya candidatura fue rechazada debido a que está casada con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez. La persecutora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, argumentando que la incompatibilidad legal debe evaluarse al momento del nombramiento y no de la postulación. El tribunal acogió a trámite el recurso y solicitó los antecedentes a la Corte, pero rechazó la orden de no innovar con la que Fuchslocher buscaba paralizar el concurso.

Otro de los cuestionamientos apunta a la participación en el proceso de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Su hermano, el abogado Samuel Donoso, es investigado por la Fiscalía Regional en una arista del caso Audio relacionada con los nombramientos judiciales. La situación ha generado interrogantes respecto de un eventual conflicto de intereses, considerando que la ministra participará en la conformación de la terna para elegir a quien encabezará la institución que investiga a su hermano. Al respecto, desde el tribunal indicaron que no existe causal de inhabilidad.

A estas controversias se sumaron cuestionamientos a la gestión de Perivancich. Según publicó Radio Bío Bío, a septiembre la Fiscalía Regional de Valparaíso registraba un 17% de cumplimiento de la meta institucional “Fuerza para perseguir la criminalidad”, el porcentaje más bajo del país, frente a un promedio nacional cercano al 57%. Asimismo, un informe interno de octubre da cuenta de retrocesos en las sentencias condenatorias y aumentos en los archivos provisionales de causas con imputados conocidos.

En respuesta a la publicación, la Fiscalía Regional sostuvo que el indicador cuestionado corresponde solo a una de las mediciones que realiza el Ministerio Público y destacó que Valparaíso lidera a nivel nacional en juicios orales y términos judiciales de causas.

Un mensaje de la PUCV

PUCV fue sede de jornada interuniversitaria de Imagenología y Física Médica de la región de Valparaíso

La actividad, desarrollada en la PUCV, convocó a académicos, profesionales y estudiantes para intercambiar conocimientos sobre los desafíos y avances de estas especialidades.

Bajo la temática central de “Protección Radiológica y Física Médica”, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fue sede de la IV Jornada Interuniversitaria de Tecnología Médica.

La iniciativa puso foco en analizar la seguridad en el uso de radiaciones ionizantes, el aseguramiento de la calidad en radiotratamientos y la integración de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial.

La actividad se trató de un espacio académico de encuentro y colaboración que reunió a docentes, profesionales y estudiantes de la región de Valparaíso para promover el intercambio de conocimientos y experiencias, así como fortalecer la cooperación entre instituciones de educación superior.

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Minsal analiza presencia de metales pesados en agua potable tras derrame de relave de Codelco Andina

El pasado 5 de noviembre, una obstrucción en la canaleta de transporte de relaves de la División Andina de Codelco provocó un derrame en el río Blanco, uno de los afluentes que dan origen al río Aconcagua. Según la empresa, entre uno y cinco metros cúbicos de relaves llegaron al curso de agua. La emergencia obligó a Esval a suspender preventivamente sus captaciones superficiales y a los regantes a cerrar temporalmente las compuertas de los canales de la primera sección del Aconcagua.

En respuesta a una consulta de Aquí Valparaíso, la Seremi de Salud de Valparaíso informó que, tras el incidente, inspeccionó los tres Sistemas Sanitarios Rurales (SSR) cercanos al derrame para verificar las condiciones del agua. La autoridad descartó la necesidad de cerrarlos preventivamente, debido a que se abastecen de pozos subterráneos de entre 50 y 100 metros de profundidad.

“Considerando los procesos naturales de filtración que realiza el suelo, la probabilidad de que el material derramado alcance estas fuentes de abastecimiento es muy baja”, explicó la Seremi.

No obstante, el Minsal tomó muestras de agua tratada por los tres sistemas rurales y Esval para detectar la eventual presencia de metales pesados. Los resultados de estos análisis aún están pendientes; no obstante, desde la empresa informaron a Aquí Valparaíso que, en coordinación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), decidieron retomar la captación de aguas superficiales luego de examinar el recurso hídrico y determinar que, según los parámetros establecidos, este es seguro para la población.

Aun así, y dentro del ámbito de sus competencias, la Dirección General de Aguas (DGA) también tomó muestras de agua, cuyos resultados todavía están en análisis. En paralelo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización para determinar las causas y los eventuales impactos ambientales del derrame.

La semana pasada, además, Greenpeace presentó una denuncia ante el organismo, cuestionando que los análisis informados por Codelco sean suficientes para descartar la presencia de metales potencialmente peligrosos.

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Ciclistas de Valparaíso sobre cierre del Paseo Wheelwright: “Exigimos que el MOP se haga cargo de este espacio con años de abandono”

El Paseo Wheelwright de Valparaíso, que conecta el muelle Barón con la caleta Portales, era hasta hace poco la única vía segura para los ciclistas que se trasladaban entre el puerto y Viña del Mar. El 6 de noviembre, el municipio lo cerró de forma preventiva como una “medida responsable frente al avanzado deterioro de su infraestructura, que representa un riesgo para ciclistas y peatones”. El cierre se mantendrá a la espera de los arreglos definitivos que debe realizar el MOP y que, según informó la Seremi, serán anunciados prontamente.

Para la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, el proyecto Paseo Wheelwright, “es una prioridad”, dijo, y agregó que “tras el reciente evento climático, estamos fortaleciendo el proyecto mediante la incorporación de una solución de protección marítima robusta, que contempla al menos 300 metros de enrocado en una extensión mayor a la originalmente proyectada. Esto permitirá resguardar el borde costero y contar con una infraestructura más resistente y duradera frente a futuros eventos climáticos”.

Sin embargo, la comunidad de ciclistas considera que el cierre se hizo de manera errónea, pues este ya fue alterado y los transeúntes circulan de igual modo por el paseo. En conversación con Aquí Valparaíso, el director ejecutivo de la ONG Andes Chile, Francisco Vergara, expuso sus críticas y propuestas:

―¿Qué le parece al gremio de ciclistas el cierre preventivo del paseo Wheelwright, instruido por el municipio de Valparaíso, a la espera del arreglo definitivo que es responsabilidad del MOP?

―Desde la comunidad ciclista y distintas organizaciones de la sociedad civil creemos que el cierre preventivo del paseo se hizo de forma errónea. La finalidad es correcta, está bien prevenir siniestralidad por mal estado, pero el cierre es de baja calidad y genera mayor peligro del que intenta impedir. Por un lado, la malla colocada en el sector de pasarela Yolanda fue intervenida inmediatamente y en el sector Tornamesa las personas siguen pasando por las rocas o por arriba. Entonces, el corte es efectivo para los que menos pueden moverse: sillas de ruedas, ciclistas poco temerarios, infancias, entre otros. Y la alternativa para ellos no es mejor: la vereda de Avenida España no es apta. Está normada a 70 km/h, pero opera a 90 km/h promedio.

―¿Cómo afecta la calidad de vida y la cotidianidad de los ciclistas este cierre preventivo?

―El cierre implementado, además de afectar negativamente la calidad de vida de toda una población, genera un riesgo mayor e innecesario a quien sí o sí seguirá movilizándose por el paseo o la vereda de Avenida España, ya que arriesgan su vida. En este caso, el municipio olvidó totalmente que el Paseo Wheelwright no es un espacio de mera recreación, sino la única conexión con Viña del Mar para la movilidad activa, que incluye a ciclistas, rollers y peatones. Además de deportistas que utilizan el espacio por su extensión, estudiantes de universidades aledañas y vecinos, además de trabajadores que se mueven por ahí día a día. Independientemente de la responsabilidad del MOP en las obras del paseo, el municipio debió atender las necesidades de la población que utiliza el paseo antes de implementar cualquier medida.

―¿Qué les parece el estado de conservación que en general presentaba el paseo, previo a los temporales de julio y marejadas posteriores?

―La respuesta a eventos oceánicos desde hace años viene siendo muy tardía, y pensar en borde costero con obras definitivas también ha sido un problema en el diseño, ya que las marejadas son cada vez más frecuentes. Creemos que el espacio debió haber sido cuidado y reforzado desde antes de tener que llegar a la instancia de cerrarlo.

―¿Cómo se explica que el Estado mantenga en ese estado una vía tan importante para los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar?

―Ahora que mucho no se puede hacer con el pasado, pensamos que es el momento de repensar el espacio completo del Paseo Wheelwright para incluir conectividad, deporte, accesibilidad, historia e identidad porteña. Cabe destacar que es uno de los pocos accesos al mar para la comunidad porteña y tiene gran importancia como conectividad vial. Por lo mismo, exigimos que el MOP se haga cargo del espacio con años de abandono y lo planifique como corresponde a un borde costero con la relevancia que tiene en este caso respecto de comunidad y conectividad.

―¿Qué propuesta han elaborado como gremio a las autoridades para reparar el paseo?, ¿cuál sería para ustedes la solución definitiva?

―Como organizaciones de la sociedad civil entregamos al municipio, a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset, del MTT) y al Gobierno Regional de Valparaíso, una propuesta para la mitigación del cierre actual, solicitando el cierre de una pista en Avenida España en la calzada norte (dirección Portales a Barón) para uso como vía mixta (ciclistas, rollers, peatones y deportistas) mediante segregación con barreras new jersey. Sin embargo, aún no hemos tenido respuesta. Aún así, necesitamos una acción rápida para el paseo. Proponemos pensarlo como borde costero sin obras “definitivas”, sino removibles para cuando hayan eventos oceánicos, y por otro lado debe responder a la necesidad de memoria marítima e identidad porteña. Estos aspectos hacen que se haga urgente la planificación con la sociedad civil y la pronta ejecución de obras.

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Rockódromo 2026 se realizará por primera en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso

Más de 20 años después de su primera edición en la ex-Cárcel de Valparaíso –hoy Parque Cultural–, el festival Rockódromo anota un nuevo hito en su historia junto a la música: la 22° edición del certamen, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular), instalará sus escenarios centrales por primera vez en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso y contará con una jornada inaugural en el recién remodelado Teatro Mauri de la SCD.

Rockódromo 2026 se celebrará desde el viernes 11 al domingo 13 de diciembre, con una cartelera que incluye a Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Congreso, Los Blue Splendor y más, además de bandas invitadas desde las 16 regiones del país y artistas de Uruguay, México y Colombia. La entrada es liberada para toda la programación.

“Más allá de sus cambios de locación, Rockódromo es un festival arraigado en lo más profundo de Valparaíso, muy esperado por la ciudadanía y además una potente vitrina para que los músicos de todo el país visibilicen su talento y compartan con sus pares y con bandas consagradas, nacionales e internacionales. La invitación es a cerrar el año con esta gran fiesta musical, y qué mejor telón de fondo que el borde costero desde el Terminal de Pasajeros”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Esta edición, además, marca un punto de inflexión: junto a la mudanza de sus escenarios abiertos al borde costero, el certamen potenciará la participación de las 16 regiones del país con la Feria de las Músicas de Chile, la que contará con stands al interior del Terminal de Pasajeros con representantes, músicos y programadores de cada región.

Line-up 2026: Congreso, Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Titae Jazz Combo, Nano Stern, Los Blue Splendor, Cómo Asesinar a Felipes, Parada Mixta, Lophenz, Mashukaos, Victor Bulsara Banda, Sofy y las Gardenias, La Vaivén, Montse, Mora Lucay, Aka Rapa Nui, Inexplorados, La Turba, Ineino, Cámara Chilena de la Destrucción, María y Los Templos, Ignacio Ruiz, Finoli, Alexideral, Últimos Nietos (Colombia), Geoblanc (México), Píldora Letal (Col) y Juan Mariño (Uruguay).

Programación preliminar. 10 al 12 de diciembre: Rockódromo Industria. 11 de diciembre: Inauguración – Teatro Mauri SCD. 12 y 13 de diciembre: Escenarios abiertos y Feria de las Músicas de Chile – Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

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