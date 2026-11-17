Más de 20 años después de su primera edición en la ex-Cárcel de Valparaíso –hoy Parque Cultural–, el festival Rockódromo anota un nuevo hito en su historia junto a la música: la 22° edición del certamen, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular), instalará sus escenarios centrales por primera vez en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso y contará con una jornada inaugural en el recién remodelado Teatro Mauri de la SCD.

Rockódromo 2026 se celebrará desde el viernes 11 al domingo 13 de diciembre, con una cartelera que incluye a Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Congreso, Los Blue Splendor y más, además de bandas invitadas desde las 16 regiones del país y artistas de Uruguay, México y Colombia. La entrada es liberada para toda la programación.

“Más allá de sus cambios de locación, Rockódromo es un festival arraigado en lo más profundo de Valparaíso, muy esperado por la ciudadanía y además una potente vitrina para que los músicos de todo el país visibilicen su talento y compartan con sus pares y con bandas consagradas, nacionales e internacionales. La invitación es a cerrar el año con esta gran fiesta musical, y qué mejor telón de fondo que el borde costero desde el Terminal de Pasajeros”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Esta edición, además, marca un punto de inflexión: junto a la mudanza de sus escenarios abiertos al borde costero, el certamen potenciará la participación de las 16 regiones del país con la Feria de las Músicas de Chile, la que contará con stands al interior del Terminal de Pasajeros con representantes, músicos y programadores de cada región.

Line-up 2026: Congreso, Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Titae Jazz Combo, Nano Stern, Los Blue Splendor, Cómo Asesinar a Felipes, Parada Mixta, Lophenz, Mashukaos, Victor Bulsara Banda, Sofy y las Gardenias, La Vaivén, Montse, Mora Lucay, Aka Rapa Nui, Inexplorados, La Turba, Ineino, Cámara Chilena de la Destrucción, María y Los Templos, Ignacio Ruiz, Finoli, Alexideral, Últimos Nietos (Colombia), Geoblanc (México), Píldora Letal (Col) y Juan Mariño (Uruguay).

Programación preliminar. 10 al 12 de diciembre: Rockódromo Industria. 11 de diciembre: Inauguración – Teatro Mauri SCD. 12 y 13 de diciembre: Escenarios abiertos y Feria de las Músicas de Chile – Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

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