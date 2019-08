Cami Magnet y la responsabilidad sexo-afectiva: “Los hombres tienen que autoformarse en esos temas, también están súper cagados”

Camila Magnet, es una de las estudiantes de la Universidad de Chile, que creó uno de los podcast más exitosos del 2018 en Spotify: “Copadas”, de Radio Juan Gómez Millas.

El programa nació en abril del año pasado, junto a Camila Monsalva, estudiante de derecho, Antonia González y Lila Osorio, ambas estudiantes de periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen. El proyecto nació como un programa para la Radio comunitaria, Juan Gómez Millas, pero su éxito la llevó a ser compartida también en Spotify, donde se unió a la comunidad de los podcast.

Copadas surge “de estar llenas de cosas, con la agenda copada”, destaca Camila, quien, junto a las otras integrantes de Copadas, pertenecen a una generación en donde la sexualidad se habla de forma mucho más abierta, uno de los sellos del podcast. Camila explica que “el movimiento feminista va levantando temas que a nosotras nos ayuda a marcar la agenda, además hay un interés general por formarse y educarse en estas cosas”.

“Como yo entré en el 2015 a la universidad, fue justo cuando comenzó a hablarse este tema, yo tenía profesoras y ayudantes feministas. Se empezó a hablar mucho más del acoso, se armaron estudios en la universidad, agregó la estudiante en el podcast “La Cuarta Ola” de El Mostrador.

“A lo largo del podcast nos hemos soltado nosotras a contar nuestras propias experiencias (…) A medida que la gente se fue encariñando, nos fuimos dando cuenta que nuestras propias experiencias de la sexualidad les interesaban, y nos fuimos soltando, por ejemplo hablamos de los peos vaginales, ¿quién habla de los peos vaginales?”, destacó Camila.

Respecto a la audiencia de Copadas, Camila destaca que hay mujeres de muchas edades, y aunque la mayoría de sus escuchas son en Santiago, también tienen auditoras en regiones y otros países. La audiencia masculina se queda un poco más atrás, aunque “muchos hombres nos escuchan, principalmente el capítulo "hombres de mierda", porque les dijeron que lo escucharan”.

“Los hombres tienen que autoformarse en esos temas, si también están súper cagados, en salud mental. Yo nos veo -a nosotras- todo el rato revisando nuestras relaciones sexo-afectivas, ¿pero los hombres? Muchas veces una se encuentra con el hombre que dice: “S sé que me tengo que terapear”, y no lo hace. ¿Por qué lo dices, si no vas a hacer nada, para qué, para ser más feministo?”, consignó la estudiante de periodismo.

Copadas cuenta con tres temporadas en las que se abordan distintos temas, desde el feminismo, el cuidado sexo-afectivo en las relaciones, la primera vez, “yo no tengo amigos,'sólo amores'", incluyendo 'las mujeres también se tiran peos'. Capítulos donde se derriban tabúes y se habla sin tapujos sobre la sexualidad y las relaciones humanas.