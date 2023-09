De la mano del aborto en tres causales Evelyn Matthei se abre paso hacia el centro

Era 1998 cuando una Evelyn Matthei, de entonces 45 años, hacía una de sus inolvidables apariciones públicas. Rodeada de otras mujeres y con el retumbante volumen de una voz que marcó su sello político, la referente histórica de la derecha tradicional chilena alentaba un boicot contra las empresas inglesas y españolas cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres.

La hija del general Fernando Matthei, excomandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y exministro de Salud de Pinochet entre 1976 y 1978 –que trabajó junto al hermano de Piñera en la implementación de las AFP–, defendió la herencia dictatorial durante décadas.

Su primer partido político fue precisamente uno que se conformó en ese periodo: Renovación Nacional (RN).

Con su breve paso por dicha colectividad llenó las primeras hojas de su vida política. Desde la diputación comenzó la disputa por la hegemonía del partido, impregnado de las influencias de Sergio Onofre Jarpa. Junto con la entonces “patrulla juvenil”, integrada por Sebastián Piñera, Andrés Allamand y Alberto Espina, desplegó una carrera política marcada por fuertes confrontaciones, tanto con sus pares y opositores como también en episodios en los que fue acusada de escucha y montaje.

Ya en esos años, sus pares se sintieron amenazados por la fuerte presencia de una mujer que no se dejaba callar y actuaba muchas veces de manera individual.

El «piñeragate» terminó con su precandidatura a la presidencia, que la pudo haber convertido en la primera mujer presidenta de la historia de Chile.

Así, la trayectoria cosechada en espacios como comisiones políticas, de hacienda, trabajo y seguridad se trasladó al otro partido tradicional de la derecha chilena: la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Allí arribó hasta el día de hoy, siendo diputada hasta entrado el siglo 21, senadora en dos periodos, ministra del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera y en los últimos años ha sido electa dos periodos consecutivos alcaldesa de la comuna de Providencia.

El quiebre

En diciembre de 2010, una de las referentes del partido, -hasta entonces -más conservador de la historia contemporánea hizo noticia al presentar, junto al senador socialista Fulvio Rossi, un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico. El hecho provocó estragos dentro y fuera del bando político y aunque fue rechazado por el Senado en 2012, sintonizó con la propuesta que tiempo después presentaría la Concertación, hoy ley de aborto en tres causales.

A partir de ese hecho y hasta 2015, la economista tuvo varios zigzagueos en los llamados entonces temas valóricos, como el aborto y el matrimonio igualitario.

Tras convertirse en la primera candidata presidencial de la derecha, en el periodo posterior al asumido por la primera presidenta mujer de Chile -Michelle Bachelet- y compitiera con ella, la presión del sector más conservador de su partido y su apuesta por ese voto la llevó a jurar su compromiso con la Biblia.

“Yo me comprometo a seguir en nuestro futuro Gobierno -y si Dios quiere que yo ahí llegue- a que no se hará nada que vaya en contra de lo que la Biblia señala: el matrimonio es entre un hombre y una mujer y la vida se cuida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No al aborto, no a la eutanasia. Y ése es un compromiso que yo tomo ante ustedes”, dijo en una ocasión al participar de la celebración de los 100 años de la Catedral Evangélica de Chile.

Luego de varios episodios similares, en los que arremetió contra la adopción homoparental y le cerró la puerta al aborto en cualquier otra causal que no se relacione con la inviabilidad fetal, se alejó durante un año de la vida política y en 2015 anunció su regreso en un nuevo contexto y con un nuevo pensamiento.

De vuelta se ubicó en la más dura oposición del segundo gobierno de Michelle Bachelet a través de su integración al del directorio de la Fundación Avanza Chile, think tank de centroderecha.

Ese mismo año llegó a la Municipalidad de Providencia, donde permanece hasta hoy. Desde ese entonces y a través de sus apariciones en prensa dejó claro que atrás quedaron sus vacilaciones en temas vinculados a las mujeres, defendiendo el aborto ya no sólo terapeútico sino también en otras causales, además del matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

En declaraciones más recientes, y con un posicionamiento diario en los grandes medios de comunicación nacionales, dejó entrever incluso su distanciamiento con el pinochetismo que abrazó desde sus primeros años de carrera, aun cuando respaldó la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast.

Una misión: recuperar el centro

¿Qué lugar tiene Evelyn Matthei en su partido y en la historia de la derecha chilena? ¿Despegó ya una futura carrera presidencial o la estuvo preparando toda su trayectoria? ¿Cuál será su rol frente a republicanos? El análisis de tres especialistas tiene varios puntos en común.

En primer lugar, los/as tres coinciden en que su figura es piedra angular no sólo de la historia sino que también de la estructura actual de la derecha tradicional chilena (UDI y RN) hoy frente al auge del Partido Republicano.

Para el doctor en Ciencias de la Comunicación, Andrés Rosenberg, es “sin dudas, la militante más popular de su partido”, y está ejerciendo un liderazgo “que va más allá del”. El también académico de la UNAB asegura que Matthei está buscando que se la deje de asociar como referente de la UDI, para “transformarse en una referente de la centro-derecha” con miras a las próximas elecciones presidenciales.

De manera similar, la politóloga Lucía Miranda Leibe rescata que su poder político representaba una amenaza ya en los años 90, cuando Piñera intentó boicotear su carrera. “Ha tenido un proceso de posicionamiento de capital político que ha sido de su propia cosecha, no ha tenido favoritismos demostrando su inteligencia y capacidad”, sugiere.

La historiadora Hillary Hinner, en tanto, sostiene que este “lugar sagrado” que ocupa la economista se relaciona también con sus orígenes familiares y económicos, dado que proviene de un sector de la elite que estudió en espacios exclusivos -como el Colegio Alemán y la Universidad Católica de Chile, además de instituciones de Inglaterra y Estados Unidos- y ha tenido una vida muy “cosmopolita”, al ser hija de un hombre importante de la dictadura.

Sobre su posición respecto del aborto, para Hinner si bien muestra su cara “a veces díscola” frente a su conglomerado, no se trata de una novedad mayor, ya que el aborto terapéutico era legal antes de la dictadura y su propio padre también lo defendía. Sin embargo, este posicionamiento por fuera de las líneas de base de su partido evidencia también su capacidad de transar en temas y acercarse más hacia una centro derecha por lo que no la vuelve, en ningún caso, una política feminista a juicio de los/as académicos/as.

Para Hinner, “estamos en un punto clave” para definir el camino político que tomará Matthei en la próxima década la derecha tradicional.

“Matthei va a jugar un rol muy importante. Conoce muy bien su sector: si se logra imponer la ultraderecha, por sobre la derecha tradicional, va a perder poder porque tiene posicionamientos que no se complementan bien con la visión, por ejemplo, de Luis Silva y José Antonio Kast”, agrega y pone el foco en lo que ocurra con el Proceso Constitucional.

Rosenberg, por su parte, asevera que la alcaldesa tiene un “rol fundamental” en proponer una “alternativa de gobernanza más robusta y amplia de la que puede ofrecer el partido Republicano por sí solo” y “ya marcó una diferencia importante con Republicanos” al reconocer el apoyo social mayoritario del aborto en tres causales.

Ante esto, plantea que es probable que sigan apareciendo este tipo de diferencias y se espera que ella “sea cautelosa y no se quiera quemar” apoyando a un proceso “que podría ser rechazado”, por lo cual identifica como su principal desafío “representar la opción que ya tomó Chile Vamos de no apoyar un tercer proceso”.

Además de ser una pieza epicentral, Miranda la identifica como “la voz más sensata y estratégicamente capaz de traer a la derecha al centro”, que es lo que su sector viene perdiendo su posición en el último lustro. La académica de la Universidad Católica Silva Henriquez (UCSH) afirma que si bien la campaña presidencial no oficial es parte del día a día de las y los políticos, y Matthei no es la excepción, tiene más posibilidades que sus pares, lo cual podría ser visto con recelo por estos.

En esta línea, la también integrante de la Red de Politólogas rescata que figuras como ella y Gloria Hutt configuran liderazgos claros de la derecha más central, lo cual se suma a las recientes declaraciones de la RN, Paulina Núñez, quien podría también posicionarse en la carrera presidencial ya iniciada por una derecha que se le saca ventaja a la centro-izquierda e izquierda, sobre todo en posicionamiento de referentes femeninos.

¿Serán las elecciones presidenciales de 2025 las con mayor representación femenina y menos feminismo de los últimos años? Con un proceso constitucional en proceso y otras elecciones en los dos años restantes, quizá la pregunta es demasiado anticipada y tal vez la mayor interrogante de cara a su respuesta es qué va a pasar con la derecha tradicional al término del 2023.