Qué es el jeffing, el nuevo método deportivo para correr sin cansarse y generar resistencia

Creado por el atleta olímpico estadounidense Jeff Galloway en los años 70, el jeffing puede ser practicado tanto por principiantes como por corredores experimentados. Es una técnica que combina correr y caminar. Ayuda a mejorar la resistencia y a gestionar mejor la fatiga, al tiempo que reduce el riesgo de dolores musculares —algo clave para disfrutar aún más de tu sesión de running.

El principio del jeffing es sencillo. Consiste en encadenar periodos de carrera (de uno a dos minutos) con intervalos ligeramente más largos de caminata, preferiblemente durante un periodo de veinte minutos. Con el tiempo, los intervalos de carrera pueden alargarse y los de caminata acortarse. De hecho —como ya te hemos contado—, está demostrado que caminar despacio es mejor para la salud.

¿Qué es jeffing?

El jeffing es similar al fartlek sueco, pero se centra más en la resistencia que en la velocidad. Para los principiantes, este método les permite salir de la zona de confort integrando gradualmente periodos de carrera más intensos. A los corredores más experimentados también los ayuda a mejorar la resistencia.

Pero eso no es todo: el jeffing es también una forma de reforzar tu psicología frente al esfuerzo, ya que tranquiliza a los corredores al permitirles dividir sus esfuerzos. El jeffing también es beneficioso para la salud mental, puesto que ayuda a reducir la ansiedad asociada a los tiempos de carrera. La fatiga se gestiona más fácilmente, reduciendo el riesgo de lesiones al progresar de forma más lenta y segura.

¿Cómo practicarlo?

La clave para sacar el máximo partido al jeffing es comenzar poco a poco y pasar más tiempo caminando que corriendo. Si eres nueva en el mundo del running, proponerte pasar del sofá a los 5K es una buena forma de incursionar en este método y de incorporar el cardio a tu rutina de entrenamiento. Ahora bien, el jeffing no es solo para nuevas corredoras: las corredoras experimentadas también pueden beneficiarse de intervalos carrera-caminata cuidadosamente planificados e incluso utilizar el jeffing para conseguir nuevas marcas personales.

Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Science and Medicine in Sport demostró incluso que con este método es posible terminar un maratón casi tan rápido como una carrera continua, incluso con menos dolor muscular y fatiga. En el estudio participaron hombres y mujeres que no eran atletas de élite y que recorrieron la distancia de 42 kilómetros del maratón corriendo-caminando o simplemente corriendo. Los tiempos de los corredores-caminadores oscilaron entre 4:14 y 4:34, mientras que los de los corredores oscilaron entre 4:07 y 4:34, lo que significa que la diferencia es marginal.

Además, de los corredores estudiados, los que utilizaron el método de correr-caminar durante el maratón manifestaron menos dolor muscular y fatiga después. Por tanto, para los corredores principiantes o los que temen correr un maratón, el jeffing podría ser la solución ideal.

¿Por qué se llama jeffing?

Aunque probablemente ningún runner se salve del effing (maldecir) y ni del jeffing (ser falso) ocasional, la palabra “jeffing” no tiene nada que ver con estos términos del slang anglosajón. Lejos de eso, es un término inventado para reconocer a su creador Jeff Galloway, atleta olímpico, escritor y firme defensor de las bondades de esta técnica de entrenamiento.

Jeff Galloway desarrolló este método para ayudar a los corredores a evitar lesiones, mejorar su resistencia y disfrutar más de la experiencia de correr. La técnica consiste en alternar entre periodos de correr y caminar, lo que permite a los músculos descansar y recuperarse durante la caminata, reduciendo así el riesgo de fatiga y lesiones.