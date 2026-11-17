El reciente aumento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) ha encendido las alertas de salud pública. Con un crecimiento global del 71% en casos de anorexia y bulimia y alzas del 30% en las consultas clínicas de adolescentes chilenos, la necesidad de respuestas médicas y psicológicas es urgente. Sin embargo, hay una realidad que los sistemas de salud siguen pasando por alto, y es que, en muchos pacientes, el trastorno alimentario es la primera manifestación visible de un autismo no diagnosticado.

Los datos clínicos son reveladores. En el 75% de los casos de mujeres en el espectro, el TCA aparece y es identificado mucho antes que su condición de autista, generando una brecha crítica en los sistemas de salud, que demoran en promedio 14 años en llegar al diagnóstico correcto.

La directora del Observatorio de Neurodivergencia de la Universidad Andrés Bello, Dr. Andrea Mira, explica que “para prevenir este retraso y evitar tratamientos convencionales que resultan ineficaces, es fundamental aprender a leer las señales que indican que estamos frente a un caso de autismo y TCA de manera simultánea.

Cuatro señales que pueden relacionar autismo y trastornos alimentarios

La directora, en base a los expertos, llama a prestar atención a estos cuatro indicadores clave:

· Restricción basada en los sentidos, no solo en la imagen: A diferencia de un TCA tradicional impulsado principalmente por la insatisfacción corporal, en el autismo la restricción suele estar cruzada por el procesamiento sensorial. Puede haber un rechazo extremo a texturas específicas, colores, olores o incluso a la temperatura de los alimentos, así como una profunda incomodidad al comer en entornos ruidosos o muy iluminados. · Desconexión de las señales del cuerpo (Interocepción): Muchas personas autistas presentan dificultades interoceptivas, lo que significa que sus cerebros no procesan de forma típica las señales internas del cuerpo. La persona puede pasar largas horas sin comer simplemente porque no logra registrar la sensación física de hambre, lo que facilita la instauración de un cuadro de desnutrición. · Reglas inflexibles y necesidad de previsibilidad: Las funciones ejecutivas en el autismo a menudo se caracterizan por la rigidez cognitiva. Esto se traduce en rutinas alimentarias inalterables, clasificaciones estrictas de lo que es “correcto” comer o la necesidad de consumir los alimentos exactamente en el mismo orden o a la misma hora, generando crisis de angustia severa si algo interrumpe ese patrón. · El TCA como un “camuflaje” ante el agotamiento social: El esfuerzo constante por ocultar los rasgos autistas para parecer “neurotípicos” genera un nivel de agotamiento extremo. En este escenario de desregulación emocional, el control estricto sobre la comida y el peso corporal emerge como una estrategia para recuperar el control frente a las abrumadoras demandas del entorno social.

¿Por qué es importante diferenciar ambos diagnósticos?

Mira explica que en muchas ocasiones no siempre lo que parece ser un diagnóstico de TCA, es lo que realmente hay que tratar.

“Es habitual que estas adolescentes y mujeres lleguen a las unidades de trastornos alimentarios y sientan que las intervenciones tradicionales no les hacen sentido. Cuando miramos más allá del peso y evaluamos cómo procesan los estímulos, cómo toleran los cambios o cuánto se agotan intentando encajar socialmente, muchas veces descubrimos que el TCA es la punta del iceberg de un perfil neurodivergente”, explica Mira.

“La urgencia de hoy es capacitar a los equipos de salud para detectar estas señales. Un diagnóstico formal de autismo a tiempo no es una limitante, sino la principal herramienta protectora para salvar vidas y ofrecer un acompañamiento realmente respetuoso”, concluye la directora.