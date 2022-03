Pascuala Ilabaca en Womad 2022: “Este un festival fue creado para poner en valor las culturas diversas»

La artista Pascuala Ilabaca será una de las presentaciones destacadas en el festival Womad, que se realizará este fin de semana en la comuna de Recoleta.

La cantante y compositora actuará el sábado a las 20:00 horas en el escenario del Parque.

En cuanto a su show, Ilabaca adelanta que incluirá los últimos singles que ha lanzado, dos adelantos del nuevo Ep y algunas canciones antiguas.

"El elenco seremos quinteto y tres bailarines, una de las cuales es Vanessa Gonzales, bailarina y coreógrafa aymara que está actualmente haciendo una residencia con nosotros en Valparaíso", señala.

La importancia de Womad

La artista aprovecha de destacar la importancia del evento.

"Es un festival que fue creado para poner en valor las culturas diversas y de migrantes en Gran Bretaña, por eso tiene tanto sentido que se haga en Chile", explica.

La otra importancia, a su juicio, es que en Chile casi no hay festivales de músicas del mundo que tengan una curatoría que promueva la raíz, fusión y no las tendencias del momento.

"Eso es muy importante para las bandas que hacemos este género, para la riqueza del hábitat musical de la industria y para la educación de la audiencia", resalta.

Trabajo en Covid

Ilabaca está especialmente contenta de volver a los escenarios tras los confinamientos por la pandemia, un momento en el cual su labor fue "muy difícil".

"Todavía no tenemos la certeza de que nuestra industria ya no sufrirá más prohibiciones ni de cómo volver a exigir una responsabilidad mínima ante las cancelaciones de los conciertos, los pagos de retransmisiones, etc", señala.

Como hecho positivo señala la parte creativa, "la comunicación zoom me hizo poder contactar muchos artistas para colaborar, entrevistar, investigar y eso ha sido genial".

Restricciones a los artistas

Ilabaca ha sido una de las voces más críticas respecto a las restricciones de aforo que ha afectado al mundo cultural.

"Se deben a la idea de que el arte no es un trabajo ni una necesidad para la sociedad. Por eso debe quedar consagrado como un derecho en la nueva Constitución", asegura.

"Durante la pandemia se ha protegido que el consumo a las grandes empresas no se vea afectado, pero los artistas quedamos con un 80% de baja de nuestros ingresos y no ha habido voluntad política a la fecha para realmente beneficiar a la comunidad de artistas afectados en especifico", lamenta.

Por eso expresa sus expectativas sobre el nuevo gobierno a nivel cultural.

"Julieta Brodsky es una ministra muy consciente acerca de las necesidades y realidad de los trabajadores de la cultura, eso es un alivio. Sin embargo la incomprensión hacia el sector y una mirada estrecha desde la cual la política en general se relaciona en Chile con el arte es bastante generalizada y eso es preocupante a la hora de esperar cambios positivos", analiza.

"Los presupuestos para el año para cultura quedaron por el suelo y hay muchas autoridades rurales que solo quieren contratar 'artistas de la TV' descuidando el arte local, mientras otros solo quieren quedar bien con la comunidad pero contratan a muchas bandas locales por una remuneración que esta muy por debajo del mínimo. Ambos casos vulneran la continuidad del trabajo artístico en Chile. Es tiempo de fijar mínimos, como se ha hecho en Brasil", concluye.