La negativa del Gobierno a decretar duelo nacional por Patricio Guzmán y las débiles explicaciones del ministro para distinguir su trayectoria de la de Sebastián Lelio; la controversia por la revisión del premio a un poemario sobre el estallido social y el rechazo del presupuesto para Culturas en la Cámara de Diputadas y Diputados, han puesto la gestión del ministro del ramo, Francisco Undurraga, en la línea de fuego.

Las críticas a su desempeño no partieron, sin embargo, esta semana, sino que se arrastran a partir de sus primeros días como ministro. Desde que asumió en marzo, Undurraga ha acumulado enfrentamientos con artistas, cuestionamientos gremiales y una serie de críticas por su vehemente apoyo a los recortes presupuestarios y el debilitamiento de las industrias culturales, en una cartera que arrastra crisis de financiamiento desde hace muchos años.

El propio Undurraga reconoce que uno de los principales desafíos de estos primeros ocho meses ha sido precisamente el ajuste presupuestario. En su respuesta a El Mostrador, identifica como “lo más complejo de estos meses” el proceso de ajuste de las cuentas fiscales y la cancelación de la segunda etapa de ampliación del GAM.

Este reportaje reconstruye los principales hitos de los primeros ocho meses de gestión de Francisco Undurraga al frente del Ministerio de las Culturas: desde las decisiones presupuestarias y la cancelación de proyectos hasta las controversias por procesos de selección y reconocimientos artísticos, además de sus enfrentamientos con distintos sectores del mundo cultural.

Una gestión que ha sido objeto de fuertes críticas desde el sector y que incluso ha sido calificada por exautoridades como una de las peores desde la creación de la institucionalidad cultural.

Falta de preparación, programa y agenda valórica

La llegada de Francisco Undurraga al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estuvo marcada desde el comienzo por un evidente cuestionamiento sobre su trayectoria. En enero de 2026, cuando su nombre comenzó a circular como futuro integrante del gabinete de José Antonio Kast, ya se advertía su escasa vinculación con el sector cultural.

Aunque provenía de una familia relacionada con las artes –es hijo de la artista visual María Teresa Gazitúa y sobrino del escultor Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021–, su carrera profesional había transcurrido principalmente en el mundo empresarial y las comunicaciones.

Antes de su nombramiento no había participado en proyectos legislativos relevantes para el área cultural y El Mostrador, tras revisar las sesiones de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara, no encontró intervenciones suyas sobre esas materias.

El 20 de enero, Kast –quien no incluyó ninguna mención al sector cultural en su programa de Gobierno– confirmó su incorporación al gabinete, convirtiéndolo en el único representante de Evópoli en el equipo ministerial anunciado por el entonces Presidente electo.

Su filiación política hizo pensar en su minuto que el tratamiento de la cultura sería distinto de las posiciones más extremas de la ultraderecha, para quienes la cultura es vista como una amenaza y un nicho de izquierdas, sin embargo, sus intervenciones públicas han mostrado un Undurraga muy distinto. “Su orientación parece estar más del lado de la batalla cultural que plantean las ultraderechas en el mundo”, observan sus detractores.

Aunque fue el único diputado de la derecha que en 2021 votó a favor de la idea de legislar la despenalización del aborto en Chile, proyecto que buscaba dar un paso más allá a la Ley de Aborto en tres causales, siendo ya ministro no tuvo problemas para asistir la noche del lunes 9 de noviembre, junto a la esposa del Mandatario, María Pía Adriasola, y las ministras May Chomali y Judith Marín, a una cena organizada por Fundación Chile Unido, institución privada y sin fines de lucro que está en contra del aborto.

A la sorpresa por sus actuaciones y a su falta de preparación, se suma otra característica más compleja aun, pese a que no es la única cartera en compartirlo: la ausencia total de un programa, de una ruta de navegación de políticas públicas.

“Al no tener un programa, hecho con anterioridad a asumir el Gobierno, no existe una agenda clara. El ministro ha hablado en algunas ocasiones de 5 ejes estratégicos, pero no existe un documento, por ejemplo, que los contenga. Entonces uno tiene que suponer prioridades con lo que se va conociendo. Es importante recordar que es el primer Gobierno, desde 1990, que llega a la Presidencia sin un programa de cultura”, afirma la directora general del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), Bárbara Negrón.

Siendo parte del mismo partido político del ministro, el senador Luciano Cruz-Coke, hasta ahora, es el único personero público que le ha lanzado un salvavidas, aunque tímidamente. “Sería poco serio de mi parte hacer un juicio mínimamente ecuánime en apenas 8 meses de gestión. Menos aún materias de cultura cuyos efectos se manifiestan en periodos más largos”.

Consultado por El Mostrador sobre su adaptación al sector, Undurraga reconoce que llegó a una cartera compleja y admite que existe una distancia política con buena parte del mundo cultural. “Sabíamos que sería difícil”, expresa. Según explica, esto responde no solo al escenario económico y fiscal, sino también a que “es un sector que en su gran mayoría no comparte nuestra visión política”. Agrega que el sector arrastra “demandas históricas respecto al rol del Estado que han sido difíciles de abordar para todos los gobiernos”.

En estos ocho meses, no obstante, las críticas a la administración de Undurraga no se limitan solo a su falta de experiencia, al apoyo de los recortes presupuestarios solicitados por el ministro Quiroz o a un cambio de sus convicciones valóricas. También están presentes la censura y la cultura de la cancelación.

Censura literaria

La controversia más reciente se conoció el 13 de noviembre y trasladó el debate hacia la intervención del ministerio en los procesos de selección y reconocimiento de obras artísticas.

La poeta Verónica Jiménez denunció que su libro Persona sin identificar, dedicado a las víctimas del estallido social, había obtenido el primer lugar en la categoría Poesía Publicada de los Premios Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales 2026, pero que el ministerio había dejado sin efecto el resultado del jurado y mantenía el premio en revisión.

“Soy la legítima ganadora del primer lugar del Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en categoría poesía. Sinceramente espero que el ministerio reconozca el fallo a la brevedad y no siga argumentando que aún están en proceso de evaluación”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

En octubre de 2025, la poeta presentó por primera vez su libro Persona sin identificar en Valparaíso y después estuvo en la Furia del Libro en Santiago. “Mi libro está dedicado a las víctimas del estallido social”, explicó la autora.

La respuesta del ministerio fue distinta y para el mundo literario fue una excusa para esconder un acto de censura. Desde la cartera sostuvieron que todavía no existían ganadores oficialmente definidos, porque se habían acogido recursos de reposición, lo que obligaba a incorporar tres postulaciones adicionales. Para ello, se dispuso la designación de nuevos jurados.

La reacción no se hizo esperar, más de 200 representantes del mundo artístico, cultural, político y periodístico manifestaron su rechazo a la decisión de invalidar el fallo del jurado que había otorgado el premio a la obra sobre las víctimas del estallido, de Verónica Jiménez. La exministra de las Culturas Nivia Palma calificó a Undurraga como el peor ministro del sector que ha habido y se atrevió a anticipar que la censura en adelante se “pondrá peor”.

El ministro rechaza tajantemente esa interpretación. “Descarto categóricamente cualquier supuesto intento de censura”, responde a El Mostrador. Según explica, el problema se produjo porque tres postulaciones que habían sido declaradas inadmisibles posteriormente fueron habilitadas tras acoger sus recursos de reposición, pero no fueron incorporadas a tiempo al proceso de evaluación.

También cuestiona que se hable de un premio ya adjudicado: “Es incorrecto hablar de la existencia de ganadores”, sostiene, porque las bases establecen que las decisiones de los jurados deben ser ratificadas posteriormente por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

Bienal de Venecia y la “encerrona” en La Pérgola de las Flores

La decisión de cambiar jurados tampoco es inédita. La Subsecretaría de las Culturas anuló inicialmente el proceso de selección del pabellón chileno para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027 y propuso cambiar el jurado debido a irregularidades en el registro y evaluación de los proyectos. Entre los antecedentes se encontraba que 30 de los 39 proyectos tenían fundamentaciones idénticas para criterios diferentes.

La decisión fue cuestionada por integrantes del jurado y organizaciones de arquitectos, que advirtieron que cambiar a los evaluadores podía afectar el anonimato de las propuestas. Finalmente, el ministerio revirtió la medida y mantuvo al jurado original para realizar una nueva evaluación.

El episodio dejó instalada una interrogante sobre el alcance de las facultades administrativas de la cartera frente a decisiones adoptadas por órganos evaluadores externos.

Otro de los conflictos que dio más visibilidad a Undurraga ocurrió el 30 de mayo, durante una función de La Pérgola de las Flores en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA). El ministro llegó acompañado por la titular de Energía, Ximena Rincón, y ambos recibieron pifias, gritos y manifestaciones de rechazo por parte de los asistentes, en medio de las protestas contra los recortes presupuestarios.

El episodio ocurrió durante la celebración del Día de los Patrimonios. Dos días después, el Presidente José Antonio Kast se refirió públicamente a lo sucedido y cuestionó los insultos dirigidos a las autoridades en un acto cultural.

El 4 de junio, Undurraga entregó su versión en una entrevista con Radio Universo. Reconoció que la manifestación inicial había sido pacífica, pero calificó como una “encerrona” lo que ocurrió dentro del recinto. Apuntó directamente a la actriz Amparo Noguera, a quien identificó como familiar de la productora a cargo de la puesta en escena.

Las declaraciones generaron una nueva reacción del sector cultural. En entrevista con La Tercera, Noguera indicó que no tenía relación con la producción de la obra, como apuntó Undurraga, y que acudió por razones emotivas, al ser el último montaje dirigido por su padre, Héctor Noguera.

La cancelación del GAM

Otro de los episodios que ha marcado la gestión de Undurraga fue la decisión de poner término anticipado al contrato de la segunda etapa de ampliación del GAM, que contemplaba la construcción de la Gran Sala.

El proyecto había sido adjudicado por unos $114 mil millones, después de una licitación inicial de $72 mil millones. El Gobierno justificó la decisión por las restricciones presupuestarias.

La medida generó críticas del directorio del GAM, del gobernador Claudio Orrego y de gremios culturales, que advirtieron sobre el impacto que tendría la cancelación en la infraestructura cultural de Santiago y en una inversión que ya había comprometido recursos públicos.

Para el propio Undurraga, este episodio constituye uno de los asuntos más difíciles que ha debido enfrentar durante sus primeros ocho meses.

La suspensión de la muestra de León Ferrari

El arte también experimentó una fuerte sacudida durante su administración. En junio, el Museo Nacional de Bellas Artes suspendió una retrospectiva de León Ferrari que llevaba cerca de tres años de preparación y contemplaba unas 160 obras en colaboración con instituciones argentinas.

La obra de Ferrari aborda críticamente el poder, la Iglesia, la violencia, la guerra y la defensa de los derechos humanos y las minorías sexuales.

El ministerio justificó la cancelación por razones presupuestarias. El episodio generó críticas debido a que se trataba de una exposición largamente preparada y considerada relevante para la programación internacional del museo.

El episodio se sumó así a una cadena de decisiones presupuestarias que el sector cultural interpreta como parte de una orientación general de la cartera: reducir el gasto, incluso a costa de proyectos que habían sido planificados durante administraciones anteriores.

Recortes en Culturas

A todo lo anterior se suma lo que podría ser el principal conflicto de la administración de Undurraga: los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno.

En marzo de 2026, cuando Hacienda instruyó una reducción inicial cercana al 3% para los ministerios, Undurraga se mostró mucho más proactivo. El lugar de defender el escaso presupuesto, triplicó el porcentaje de recortes. Pasó del 3% sugerido al 9,8% de los recursos, equivalente a aproximadamente $51.750 millones.

“Desde un inicio tuvimos un ministerio hablando de gastos y no de inversión. Después toma la cartera y lo primero que hace es recortar un 10% sin una evaluación previa ni técnica de lo que estaba recortando”, indican desde la Unión Nacional de Artistas (UNA). “Nosotros tuvimos una reunión donde le dijimos que, más allá de los gobiernos de turno, para la Unión Nacional de Artistas la institucionalidad cultural es muy importante y vamos a colaborar siempre. Pero después de eso no ha sido posible conversar con él”, aseguran.

El ajuste fue cuestionado por el diputado Ignacio Achurra, integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara, quien acusó al ministro de asumir como propia una reducción que triplicaba el porcentaje inicialmente exigido por Hacienda. “Quiere ser el mejor alumno de Quiroz”, sostuvo, en referencia al ministro de Hacienda.

“La gestión del ministro Undurraga ha estado marcada por los grandes recortes al Ministerio de las Culturas. No conocemos aún cuál es su proyecto, su mirada para el fomento de las artes, las culturas, los patrimonios. No hay hoy día ideas sobre la mesa, sino más bien un permanente afán de recortar recursos y a apenas darle continuidad a programas que hoy día requieren profundizarse”, expresó el diputado Achurra a El Mostrador.

Las cifras del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) mostraron que la reducción no se distribuía de manera homogénea. Entre los programas más afectados figuraban el Financiamiento de Infraestructura Cultural, con una disminución de 78,8%; el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, con un recorte de 65,6%; y el Fondo del Patrimonio, que bajaba un 74,4%. También se redujeron recursos para el desarrollo del libro, la música, las artes escénicas y el sector audiovisual. En este último ámbito, el Fondo Corfo de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto sufrió una reducción del 50%.

“En todos los procesos de discusión del presupuesto (el primer ajuste fiscal y ahora el Presupuesto 2027), el Ministerio de las Culturas ha sido de los más castigados. Si esta tendencia se mantiene de aquí al fin de este Gobierno, el daño será estructural”, advierte la directora del OPC.

Presupuesto 2027: el punto de quiebre

A principios de octubre, el Gobierno presentó la propuesta de Presupuesto 2027, cuya reducción en la cartera de Culturas marcó una cifra histórica. El ajuste se enmarca en una disminución general de los recursos destinados al Ministerio de las Culturas, cuyo presupuesto pasaría de $527.326 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027. La reducción alcanza los $86.808 millones, equivalentes a un 16,5% en el presupuesto total.

Según cifras del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), los recortes presentados en la Ley de Presupuestos 2027 indican una reducción del 18,82% de los recursos para el Ministerio de las Culturas. Esto se diferencia del 10,1% que se ha difundido en los últimos días.

De acuerdo con lo estipulado por el OPC, la cifra de 10,1% toma como referencia la base de 2026 ajustada durante el año, incorporando reajustes, modificaciones y otras variaciones. Por otro lado, el análisis de la organización comparó el presupuesto aprobado originalmente con el presentado para el año siguiente.

Además, hay cuatro programas que quedarían sin financiamiento: el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile, junto a Somos Barrio, Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

Asimismo, entre los programas que sufren fuertes recortes están Mejoramiento Integral de Bibliotecas (-57,9%), el Pase Cultural (-50%), el programa de Sitios de Memoria (-25,3%), el Fondo del Libro (-17,6%) y el Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA-Subsecretaría de Educación (-8,4%).

Otro sector golpeado es el patrimonial, con el Fondo Concursable del Patrimonio (-47%), Fondo del Patrimonio Ley N°21.045 (-45,3%), el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial (-42,9%) y Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional (-30,7%).

En la misma línea, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), Dominique Thomann Etchegaray, en conversación con El Mostrador, dijo que la propuesta del Ejecutivo pondría en riesgo el funcionamiento de la Gran Sala Sinfónica Nacional, inaugurada en julio de 2025, y del Teatro Universidad de Chile.

Por lo pronto, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el viernes 13 por un voto (60 a 59) el presupuesto para Cultura, específicamente la Partida 29 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

El hecho fue celebrado por el sindicato de funcionarios del Ministerio (ANFUCULTURA), que respaldó el rechazo y exigió la restitución de los recursos. “Exigimos al Gobierno restituir los recursos y llamamos al Senado a resguardar el empleo público, la institucionalidad cultural y los derechos culturales en todo Chile”, indicó ANFUCULTURA en un comunicado.

Desde UNA afirman que “nunca habíamos visto un ministro que estuviera totalmente desligado de lo que es la institucionalidad cultural y lo que implica también, insisto, no solo para el sector, sino que también para la ciudadanía”.

Undurraga defiende su gestión

Frente a este conjunto de cuestionamientos, el ministro sostiene que la evaluación de su administración debe hacerse considerando el escenario fiscal y los resultados que, a su juicio, ya muestra la cartera.

Uno de sus principales argumentos es que 2026 contempla el presupuesto más grande en la historia de la institucionalidad cultural y que, si se aprueba la propuesta para 2027, ese año sería “el tercer año con mayores recursos destinados a la cultura en toda la historia”.

Undurraga sostiene además que el ajuste no compromete las principales políticas del Ministerio. “Para el 2027 no se compromete ninguna de nuestras principales políticas y líneas programáticas”, asevera, detallando que se mantendrán presupuestos de continuidad para instituciones colaboradoras, organizaciones culturales, Fondos Cultura, museos nacionales y regionales, la Red de Bibliotecas Públicas y el financiamiento directo de sitios de memoria.

Entre sus principales logros menciona la modernización de los Fondos Cultura, con el objetivo de avanzar hacia un sistema “más justo, transparente y efectivo”, incorporando más de 2.500 nuevos evaluadores y una mayor presencia de contenidos dirigidos a familias y niños.

También destaca la preparación de la participación de Chile como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027, además de la tramitación de indicaciones a la Ley de Patrimonio Cultural y cambios en la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, donde asegura que aumentaron las sesiones y los expedientes revisados, reduciendo los pronunciamientos fuera de plazo.