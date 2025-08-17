Banda La Memoria en CEINA

Sala Ceina del Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Miércoles 3 de septiembre – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La Banda de la Memoria está integrada por figuras esenciales de la música chilena, cuyas trayectorias han estado profundamente ligadas a proyectos que han tejido su obra en sintonía con los grandes movimientos sociales y culturales de Chile.

Son Jorge Campos (Fulano, Congreso, Santiago del Nuevo Extremo) en bajo eléctrico, contrabajo y voz; Ismael Oddo(Quilapayún, Colectivo Cantata Rock) en guitarra y voz; Cuti Aste (La Regia Orquesta, Los Tres) en teclado y voz; Edita Rojas (Electrodomésticos) en batería; y Pedro Villagra (Santiago del Nuevo Extremo, Inti-Illimani) en saxo, flauta traversa y guitarra.

En cada una de sus presentaciones, la banda invita a un artista especial a compartir escenario. En esta ocasión, la invitada será Colombina Parra, quien sumará su voz y energía a un repertorio que une memoria, identidad y emoción, reforzando el espíritu de encuentro que caracteriza a este proyecto.

Tras su aplaudido debut en septiembre de 2023 -durante la conmemoración oficial de los 50 años del golpe de Estado en el Palacio de La Moneda- Banda de la Memoria ha consolidado su propósito de mantener viva la memoria histórica a través de la música. Su propuesta recorre desde la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo, hasta composiciones y sonoridades más actuales, con un repertorio que incluye obras como la Cantata Santa María de Iquique y piezas de Víctor Jara, Violeta Parra, Santiago del Nuevo Extremo, Congreso, Los Tres y Fulano.