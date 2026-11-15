Sebastián Lelio: la belleza de un espíritu extraordinario

La partida de Sebastián Lelio es una noticia tremenda, conmovedora, inexplicable. Porque no era solo un gran artista, un cineasta enorme, sino que era particularmente una bellísima persona. Una tremenda y bellísima persona.

Su creatividad, su sensibilidad estética excepcional, capaz de poner el lenguaje cinematográfico al servicio de la exploración sensible del alma humana, convivían con su permanente generosidad y cercanía.

Sebastián Lelio tenía una profunda inquietud por las posibilidades expresivas de cine, por la búsqueda y la experimentación de nuevas formas de narrar y de mirar. Su obra reflejaba una sensibilidad muy particular, una mirada capaz de adentrarse en los pliegues más íntimos de la existencia, de explorar las emociones, las contradicciones y las complejidades del ser humano.

Por su modo de ser, en él convivían el amor profundo por el gran cine y una extraordinaria capacidad de conectar con las audiencias, de conmoverlas y hacerlas partícipes de ese universo sensible.

Su talento no estaba solamente en la creación de imágenes o en la construcción de historias, sino también en esa transparencia gigantesca con que hablaba de cine y de la vida. Había en él una generosidad que trascendía su obra, una cercanía y una belleza de corazón que lo hacían verdaderamente único.

También me atrevo a decir que, por esa belleza del corazón de Sebastián Lelio, su partida es la transición de su espíritu hacia otro lugar.

Estoy seguro de que está recibiendo nuestro cariño y abrazando el dolor que algunos sentimos, para ayudarnos a atravesar esta pena. Así de grande creo que es su corazón: está recibiendo nuestro afecto, acompañándonos en el dolor y, seguramente, transitando hacia lugares tan grandes como aquellos que nos hacía sentir cuando hablaba de cine o de la vida.

Hoy nos queda la tristeza de su partida, pero también la inmensa gratitud por haber compartido con nosotros su mirada, su sensibilidad y su humanidad. Su cine seguirá siendo un reflejo de su alma, una invitación a mirar más profundamente, a sentir, a cuestionarnos y a reconocernos en los demás.

Sebastián Lelio deja una huella enorme en el cine chileno y en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Su espíritu, su generosidad y la belleza de su corazón permanecerán entre nosotros. Porque hay artistas cuya obra trasciende la pantalla, y seres humanos cuya luz continúa acompañándonos, incluso cuando ya no están físicamente.