Este domingo comienza cambios en ley de plásticos: almacenes solo pueden vender botellas retornables

A más de un año entró en vigencia la Ley de Plásticos de un solo uso, iniciativa que prohíbe la entrega de utensilios plásticos y plumavit de una sola utilización. La propia ley cuenta con un plazo de tres años para que sea completamente implementada mediante una gradualidad.

Dentro de las obligaciones que se debían realizar de forma inmediata, se encuentran: la prohibición de la entrega de poliestireno expandido (plumavit); bombillas, revolvedores, cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas) y palillos de plástico.

Además, se instó a los supermercados a solo comercializar bebidas en formato retornable y recibir los envases de las personas. Se detalla el concepto supermercado a todo negocio con tres o más cajas para el pago de los productos.

Envases retornables

Este domingo 13 de agosto comienza la segunda etapa de esta ley. En ella se detalla que los almacenes y minimarkets deberán vender solo bebidas en botellas retornables. Asimismo, solo pueden recibir este tipo de envases.

Por lo tanto, ahora no solo los supermercados tendrán la obligación de comercializar envases plásticos, ahora se incluye a los almacenes o tiendas de convivencia.

Gradualidad

En agosto de 2024 entrará en vigencia la prohibición total de la utilización de productos que no sean reutilizables en los locales de comida. No solo incluye el uso de productos plásticos, sino que cualquier material que no sea reutilizable.

Asimismo, desde el próximo año los servicios de delivery tendrán la obligación de solo utilizar envases o utensilios certificados. En otras palabras, solo se pueden ocupar materiales que sean de recursos renovables y que puedan ser compostados.

Sanciones

En caso de no cumplir con la Ley, las sanciones contempladas pueden llegar desde 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Los montos van desde los $63.199 a $1.264.000, tomando en cuenta los valores de agosto 2023.