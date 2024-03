Permiso de circulación 2024: el trámite que debes hacer si no utilizas tu auto durante el año

Desde el pasado 1 de febrero al 31 de marzo todos los conductores deben pagar su permiso de circulación para no arriesgarse a multas. Si tu vehículo no ha circulado o no circulará, puedes evitar multas y pagar menos que el permiso de circulación completo.

Miles de chilenos se preparan para pagar el Permiso de Circulación 2024. Este año, el periodo de pago se extiende desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo. Si bien este trámite es obligatorio para todos los propietarios de vehículos motorizados, muchos se preguntan qué deben hacer si su auto o moto no circula. También te puede interesar: Permiso de circulación 2024: Revisa cuánto debes pagar Permiso de circulación 2024: revisa aquí si tienes multas con tu número de patente Existen alternativas al pago completo del permiso de circulación para aquellos vehículos que no han circulado o no circularán durante todo el año, se debe pagar un derecho municipal e indicar el motivo en una declaración jurada simple. El plazo vence el 30 de noviembre de cada año. Revisa aquí la norma . Requisitos para Permiso de Circulación Al pagar el Permiso de Circulación 2024 no solamente es llegar y pagar, sino que también es necesario entregar una serie de documentos que son importantes para poder continuar con el proceso. En caso de renovar se necesitan estos documentos: Permiso de Circulación anterior

Tener la Revisión técnica y análisis de gases vigente

Tener Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) con vigencia de un año

No contar con infracciones pendientes en el Registro de Multas del Registro Civil En caso de poseer vehículo nuevo: Factura de la compra con copia

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel)

Certificado de homologación, si corresponde

Póliza de Seguro Obligatorio Automotriz (SOAP), con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente.