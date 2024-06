Precio de la bencina: revisa qué pasará esta semana con los combustibles y cuándo aumentarán

Esta semana continúan las expectativas sobre los cambios significativos en el precio del combustible. Este miércoles 26 de junio se marca una nueva semana desde que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció la segunda reducción consecutiva en el precio de la bencina. Esta noticia representa un alivio para los conductores, quienes experimentaron recientemente un periodo de incrementos en los precios.

Qué pasa esta semana con los combustibles

Según el calendario de ENAP, esta semana no habrá cambios en el precio de la bencina, diésel ni GLP vehicular. Esto se debe a que apenas se cumple la segunda semana desde el último ajuste anunciado el 13 de junio, y se requieren tres semanas según el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para realizar modificaciones.

En consecuencia, la próxima actualización en los precios de los combustibles se revelará el miércoles 3 de julio, cuando ENAP emita su próximo informe semanal. Estas modificaciones entrarán en vigencia a partir del jueves 4 de julio.

Actualmente no se puede determinar si la bencina bajará en el próximo informe semanal de precios de los combustibles del 3 de julio. No se han dado a conocer detalles sobre las posibles novedades en el informe, y tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como su par de Energía, Diego Pardow, no han realizado declaraciones al respecto hasta el momento.

Dónde encontrar la bencinera más barata

Puedes encontrar los combustibles más económicos de tu zona visitando www.bencinaenlinea.cl, donde la Comisión Nacional de Energía (CNE) proporciona esta información.

En este sitio podrás encontrar las bencineras más cercanas a tu ubicación, junto con los precios de los combustibles más comunes como la gasolina de 93 octanos, 95 octanos, y 97 octanos, así como Petróleo-Diésel, GLP vehicular, GNC y Kerosene-parafina.

Para acceder a esta información, simplemente debes ingresar tu dirección en el buscador del sitio web o permitir el uso del GPS en tu dispositivo móvil. Esto te permitirá conocer todos los detalles sobre las bencineras cercanas y los precios de los diferentes tipos de combustibles disponibles.