Simulador de finiquito 2024: revisa cómo calcular cuánto dinero te pagan por despido o renuncia

Cuando finaliza tu relación laboral con tu empleador, ya sea por despido, renuncia u otra causa, tienes derecho a recibir un finiquito. Este documento es necesario para acceder al Seguro de Cesantía, aunque si no lo tienes, puedes utilizar otros documentos en su lugar.

El monto de la indemnización variará según factores como los años de servicio, días de vacaciones tomados, la causa de terminación de la relación laboral, entre otros aspectos.

Revisa cómo simular el pago de tu finiquito

En la plataforma de recursos humanos Buk, hay disponible un simulador de finiquito que te permite calcular el monto que podrías recibir al finalizar tu relación laboral.

Para utilizar esta plataforma y calcular el monto que podrías recibir, accede al siguiente enlace (haz clic aquí) y sigue las instrucciones que se indican.

Escoger la causal de finalización de vínculo laboral (renuncia, vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio o necesidades de la empresa).

Ingresar fecha de incorporación al trabajo y de término de la relación de trabajo, además de días de vacaciones tomados, si es que corresponde.

Ingresar información sobre tus ingresos.

Al completar estos datos, podrás obtener una estimación del monto que podrías recibir al firmar tu finiquito.

Cuándo puedes recibir el finiquito

El finiquito debe ser entregado por el empleador y el pago puesto a disposición del ex trabajador o ex trabajadora dentro de diez días hábiles, contados desde la fecha de término de la relación laboral. Si el empleador no cumple con este plazo, el antiguo empleado puede presentar un reclamo ante la Dirección del Trabajo (DT) o recurrir a los tribunales para exigir su cumplimiento.

Los finiquitos se pueden ratificar de tres maneras: a través de Internet mediante el sitio web de la Dirección del Trabajo, acudiendo a las inspecciones del trabajo, o en notarías.

Si los extrabajadores no se presentan para ratificar el finiquito, el término de la relación laboral se considerará efectivo igualmente, pero no podrán disponer del pago contenido en el finiquito.