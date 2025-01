Conoce la ley sobre el acceso a playas, ríos o lagos en terrenos privados

Síntesis generada con OpenAI

El Código Civil establece que las playas son bienes públicos, por lo que no existen playas privadas. Según el Decreto Ley N° 1.939, propietarios de terrenos colindantes deben garantizar el acceso gratuito a playas, ríos o lagos cuando no haya caminos públicos. El acceso se fija por el intendente regional y no puede ser cerrado; infringir esto conlleva multas de 10 a 100 UTM. Denuncias por cierre, cobros o impedimentos pueden realizarse online o de manera presencial ante Bienes Nacionales, quedando registradas para seguimiento.

