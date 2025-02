Funcionamiento de las herencias y testamentos en Chile: ¿es necesario tener uno?

En Chile, redactar un testamento no es tan sencillo como simplemente escribir tus deseos para después de tu muerte en un papel. La legislación establece reglas sobre quiénes deben heredar y en qué proporción, lo que limita la libertad para disponer de los bienes como se desee.

Las herencias y testamentos están regulados por normativas diseñadas para equilibrar la voluntad del difunto con los derechos de sus herederos. Comprender su funcionamiento puede prevenir disputas familiares y garantizar que los bienes sean distribuidos conforme a la ley y las intenciones del testador.

Sobre este tema, Manuel Barría Paredes, Profesor Titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción y Consultor en Diez Schwerter Abogados, explicó el funcionamiento de las herencias y testamentos en Chile.

Cómo se tramita un testamento en Chile

Para otorgar un testamento en Chile, la persona debe realizar el trámite ante un notario y testigos, asegurándose de cumplir con los requisitos legales. Existen dos formas principales de testamento:

— Testamento abierto: Se otorga mediante escritura pública ante notario, quedando registrado en su protocolo y siendo accesible a terceros.

— Testamento cerrado: Aunque también se firma ante notario y testigos, el contenido del testamento se mantiene en secreto hasta el fallecimiento del testador, cuando debe ser abierto y protocolizado ante un juez y notario.

“Sea que se otorgue testamento abierto o cerrado, el notario tiene obligación de informar que se ha otorgado ante él, un testamento, ante el Registro Civil, quienes lo deben incorporar en el Registro Nacional de Testamentos, que lo lleva ese Servicio”, aclaró Barría.

Además, para que sea válido, el testamento debe constar por escrito y ser firmado ante al menos tres testigos hábiles. El costo del trámite varía según la complejidad del documento y el patrimonio del testador.

Cómo se distribuye la herencia dentro de un testamento

En Chile, la distribución de la herencia dentro de un testamento está regulada por el Código Civil y se divide en tres partes:

Legítima rigorosa (50%): Es la mitad de la herencia y está reservada obligatoriamente para los herederos forzosos, como hijos, cónyuge o conviviente civil, y ascendientes. Si hay hijos y cónyuge sobreviviente, este último recibirá el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Si solo hay hijos y no hay cónyuge sobreviviente, la legítima rigorosa se distribuye por partes iguales entre los hijos.

Mejora (25%): Se puede asignar a uno o varios de los herederos para favorecerlos sobre los demás. Estos pueden ser los descendientes, cónyuge/conviviente civil sobreviviente, y los ascendientes.

Cuarta de libre disposición (25%): El testador puede asignarla a quien desee, incluyendo personas que no sean herederos forzosos o instituciones.

Si no existen herederos forzosos, como los alimentos legales, hijos, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente y los ascendientes, el difunto tiene la libertad de disponer de la totalidad de la herencia según su voluntad.

¿Se puede desheredar a un familiar? Aunque sí es posible, Barría Paredes aclaró que esto no puede ser “por cualquier causa, y las causas son muy graves”, por lo que es muy complejo y difícil desheredar a un legitimario. “Además, no basta con mencionar que se deshereda a una persona, sino que además hay que indicar en el testamento la causal por la cual se deshereda y además, probar judicialmente la concurrencia de la causal”, precisó.

¿Cómo se heredan bienes como propiedades, cuentas bancarias o negocios? “En general, todos esos bienes entran a la herencia, pero puede ocurrir que el causante, a través de testamento, deje bienes singulares a sus asignatarios. Esas asignaciones se llaman «legados»”, explicó el abogado.

Si una persona muere sin testamento en Chile, ¿cómo se distribuye su herencia según la ley chilena?

Cuando no existe un testamento, se aplican los denominados “órdenes sucesorios”, donde es la ley la que ordena como se distribuyen los bienes. “No son otra cosa que reglas de exclusión, dependiendo los parientes que concurran en la herencia”, explicó el académico de la Universidad de Concepción.

“Por ejemplo, si el causante tenía hijos, ellos prefieren a cualquier otro pariente y concurren en el “primer orden” con el cónyuge sobreviviente, si lo hubo. En tal caso, la ley indica el porcentaje de la herencia que le corresponde a cada uno. Si no hay hijos (ni otros descendientes), concurre el cónyuge sobreviviente con los ascendientes del causante. Y así sucesivamente”, agregó.

Como mencionamos, en Chile, los órdenes sucesorios establecen el orden en el que se distribuyen los bienes de una persona fallecida. Si no existen los herederos de los primeros órdenes, entonces heredan los del siguiente orden:

Primer orden: Hereda la descendencia del fallecido y el cónyuge sobreviviente.

Segundo orden: Si no hubo desendencia, heredan los ascendientes, y el cónyuge sobreviviente.

Tercer orden: En caso de no haber ascendencia, descendencia o cónyuge sobreviviente, heredan los hermanos del fallecido, y en caso de que alguno haya muerto, sus hijos.

Cuarto orden: Heredan los parientes colaterales del grado más próximo, como los tíos o primos. De no haber, continúan hasta el grado más próximo, hasta el sexto grado de parentesco.

Quinto orden: A falta de todos los mencionados anteriormente, hereda el fisco.

“La posesión efectiva se va a tramitar de diferente forma según haya o no testamento. En el caso de que haya testamento, se tramita ante el juez del domicilio del causante. Si no hay testamento, se tramita en el Registro Civil. En cuanto a los plazos, varía, dependiendo cada caso”, precisó el consultor de Diez Schwerter Abogados.

Recordar que el testamento es un documento donde una persona expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes tras su muerte. La posesión efectiva, en cambio, es el trámite legal necesario para que los herederos puedan disponer de los bienes del fallecido, ya sea con o sin testamento.

Deudas y carga tributaria de la herencia en Chile

Cuando una persona fallece, sus herederos no solo reciben sus bienes, sino que también pueden heredar sus deudas y estar sujetos a impuestos por la transmisión del patrimonio. ¿Qué sucede con las deudas del fallecido? ¿Pasan a los herederos? De acuerdo con el académico de la Universidad de Concepción, las deudas del fallecido se transmiten a los herederos en proporción a su cuota hereditaria. Sin embargo, existen opciones para evitar o limitar esta responsabilidad:

Repudiar la herencia: Si un heredero no desea asumir las deudas, puede renunciar a la herencia, lo que significa que no recibirá bienes, pero tampoco tendrá que responder por los pasivos del causante.

Aceptar con beneficio de inventario: En este caso, el heredero solo responde por las deudas hasta el monto de los bienes que recibe, evitando que su propio patrimonio se vea afectado.

¿Qué impuestos se pagan por recibir una herencia en Chile? Las herencias en Chile están gravadas por la Ley de Impuesto a las Herencias, que aplica un tributo a cada asignación por causa de muerte. El monto del impuesto depende del valor de los bienes heredados y del grado de parentesco con el fallecido, ya que los familiares directos tienen tarifas más bajas.

Según indica el Servicio de Impuestos Internos, “El Impuesto a las Herencias se aplica sobre el valor líquido de cada asignación o donación, de acuerdo con una escala progresiva”. Dicha escala, cuyos tramos se miden en la Unidad Tributaria Anual (UTA) vigente al momento del fallecimiento del causante, indica el respectivo porcentaje de este impuesto.

Por ejemplo, para una asignación cuyo valor es de 150 UTA (equivalente a $121.129.200, según el valor de la UTA en febrero de 2025), el porcentaje de impuesto sería del 2,5%, lo que resulta en un monto de $3.028.230.

La impugnación de un testamento en Chile: casos y procedimiento

La ley establece diferentes mecanismos, siendo las principales:

— Acción de nulidad de testamento: procede cuando un testamento no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Ejemplo, el causante era inhábil para otorgar testamento, no se otorgó ante un número mínimo de testigos, o no se cumplieron con solemnidades legales.

— Acción de reforma de testamento: procede cuando el testador en su testamento no cumplió con las asignaciones forzosas, es decir, no dispuso de sus bienes en la forma establecida por la ley, perjudicando a los denominados “legitimarios”.

En qué casos es más recomendable dejar un testamento en Chile

En Chile existe libertad para decidir si uno quiere otorgar un testamento. No siempre es necesario, especialmente cuando no hay bienes que repartir. “Si el causante carecía de bienes, no tendría sentido que otorgue testamento”, explicó el abogado Manuel Barría Paredes.

Sin embargo, en casos donde la persona posee un patrimonio significativo, sí puede ser recomendable. “La situación va a ser distinta cuando el causante tenga bienes, especialmente cuando tenga bienes cuantiosos, y ahí puede otorgar testamentos para hacer las distribuciones que él desee”, detalló el experto.

Además, destacó que es útil en situaciones donde hay varios herederos y algunos han cuidado al testador durante sus últimos años de vida, ya que este podría asignarles la cuarta de libre disposición o aumentar su parte en la herencia.

Otro caso importante es el de las empresas familiares. Según reveló el Diario Financiero, en Chile existe una falta de planificación sucesoria, a diferencia de otros países donde se regula con mayor anticipación.

“Esas empresas familiares requieren de una planificación para después de que muera el causante, porque si es que no se regulan, pueden tender a extinguirse o distribuirse entre integrantes de la familia que nunca fueron parte de dicha empresa, lo que puede perjudicar su estabilidad”, advirtió.

En este sentido, el testamento puede ser una herramienta clave para garantizar la continuidad del negocio. “Desde el punto de vista sucesorio, uno de los mecanismos para lograr esa continuidad podría ser el testamento”, afirmó, destacando la importancia de una planificación sucesoria adecuada.