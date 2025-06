Copago Cero de Fonasa: qué es, cómo acceder y quiénes se aplica

Durante el año 2022, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) implementó el programa Copago Cero, una iniciativa impulsada por el Gobierno de ese entonces. Gracias a esta medida, millones de personas han podido acceder a la atención médica sin costos en la red pública de salud.

Si formas parte de los afiliados a Fonasa y deseas conocer más detalles sobre este beneficio, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

En qué consiste el Copago Cero de Fonasa

El Copago Cero está diseñado para beneficiar a todos los afiliados, asegurando la gratuidad en las atenciones dentro del sistema público de salud. Esto significa que ya no es necesario pagar por consultas médicas, exámenes, medicamentos ni procedimientos realizados en la red pública.

El programa está dirigido a todos los tramos del sistema (A, B, C y D). Cabe destacar que, anteriormente, quienes pertenecían a los tramos C y D debían cubrir un porcentaje del costo de atención. Ahora, con el Copago Cero, no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio, ya que se activa de forma automática. Así, es la red pública la que asume el gasto.

Dónde se puede utilizar este beneficio

El Copago Cero está disponible en todas las regiones de Chile, sin restricciones. El objetivo de este programa es asegurar el acceso universal a la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Estas son las prestaciones que incluye: