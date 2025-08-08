¿Cómo la cirugía bariátrica robótica con tecnología MARS puede mejorar tu recuperación?

¿Sabías que una nueva tecnología está transformando la cirugía bariátrica en Chile? En efecto, se trata del uso de robot quirúrgico e imanes, una técnica innovadora que reduce incisiones, mejora la recuperación y permite mayor precisión en la operación.

Y es que la cirugía bariátrica ha avanzado significativamente en los últimos años, especialmente con la incorporación de tecnología robótica.

Esta técnica ya es una realidad en Clínica Colonial gracias al uso del robot MARS y el sistema de imanes quirúrgicos, lo que permite operar con mayor eficiencia y seguridad.

El Dr. Rafael Luengas, cirujano digestivo y bariátrico de Clínica Colonial, manifiesta que dicha técnica está especialmente indicada para personas con obesidad que requieren intervenciones como manga gástrica o bypass gástrico.

A diferencia de una cirugía laparoscópica tradicional, el especialista menciona que la cirugía bariátrica robótica con imanes permite al cirujano realizar la intervención con mayor autonomía y precisión.

Además, el uso de imanes quirúrgicos funciona como si se tuviera un equipo de ayudantes, pero todo bajo el control total del especialista, lo que mejora la seguridad y el control del procedimiento.

“Al requerir menos incisiones, en promedio solo tres de aproximadamente un centímetro, se logra menor dolor postoperatorio, menor trauma en la pared abdominal, cicatrices mínimas y una alta médica más rápida”, resalta el profesional.

¿Quién puede acceder a esta cirugía?

Esta técnica puede aplicarse en procedimientos como la manga gástrica o el bypass gástrico, y está disponible para pacientes que cumplan con los criterios médicos para cirugía bariátrica, es decir, Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 35 con comorbilidades; IMC mayor a 40 sin enfermedades asociadas; y tener entre 18 y 65 años de edad.

Además de contar con tecnología avanzada como el robot MARS, Clínica Colonial dispone de un Centro de Obesidad y Cirugía Bariátrica con un equipo multidisciplinario- conformado por cirujanos, nutriólogos, nutricionistas, psicólogos y kinesiólogos- que acompaña al paciente desde la primera evaluación hasta el seguimiento postoperatorio.