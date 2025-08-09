Revisa las 11 comunas donde se cortará la luz este fin de semana en la RM

Cortes de luz programados este fin de semana en 11 comunas de la Región Metropolitana

Enel Distribución anunció que este sábado 9 y domingo 10 de agosto realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, lo que implicará la suspensión temporal del suministro en distintos puntos de la Región Metropolitana. La medida busca reforzar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

Las comunas afectadas serán Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna. La empresa llamó a los vecinos a tomar precauciones, como desconectar equipos eléctricos antes del corte y reconectarlos una vez restablecida la energía, para evitar daños por variaciones de voltaje.

Calendario de cortes

Sábado 9 de agosto:

La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas

La Florida: 10:00 a 16:00 horas

Ñuñoa: 10:00 a 17:00 horas

La Reina: 10:30 a 16:30 horas

Providencia: 10:30 a 16:30 horas

Estación Central: 16:30 a 17:30 horas

Lampa: 10:00 a 16:00 horas

Domingo 10 de agosto:

Lo Espejo: 01:00 a 06:00 horas

Cerrillos: 11:00 a 17:00 horas

Maipú: 10:30 a 16:30 horas

Santiago: 10:00 a 16:00 horas

Enel habilitó en su sitio web un buscador para que los usuarios verifiquen si su domicilio será parte de las interrupciones, además de su línea de atención de emergencias para consultas.